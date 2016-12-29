2017.. لا شيء يُعوَّلُ عليه

إيناس سليمان أبوظبي (الاتحاد الثقافي)

على عتبة العام المقبل 2017، وقفنا مع عديد من أديباتنا في العالم العربي، لنقف منهنّ على ما يحمله يوم رأس السنة من معانٍ بالنسبة إليهنَّ. سألناهن: كيف يتعاطين مع يوم يحدد نهاية عام بكل أفراحه وأتراحه، ويفتح بوابة عام آخر أيضاً بكل أفراحه وأتراحه؟ هل هو يوم للقرارات الحاسمة في حياتهن؟ أم هو مراجعة لما مرّ في عامٍ مضى، وربما يكون استعداداً لما هو مقبل؟ هناك من رأته يوماً استثنائياً يحمل أملاً بإشراقة المستقبل، استهلالاً بعمر مقبل، أو ربما مجرد بهجة الغامض المنتظَر. وهناك من عرّفته على أنه شقاء المجهول، غربة الآتي، وخشية العبور إلى منطقة اللا أمان. هو يوم كغيره من أيام الإحباط الكثيرة التي تعترينا، قالت إحداهن، كذا هو طقس احتفالي منذ عهد الطفولة الغالي كما عرّفته أديبة أخرى.

من مشرق الوطن العربي إلى مغربه، عرفت روائيات وقاصّات وناقدات يوم رأس السنة الميلادية كيوم له مكانته المحفوظة في الذاكرة.. حتى لمن اعتذرت منهن عن المشاركة لفقدان هذا اليوم معانيه بالنسبة إليها، أو لمن طاوعها الكلام لينسال على ورقة بيضاء.. حتى في لحظة الخذلان تلك، وفي لحظة الإصرار على أنه لم يعد يوماً استثنائياً.. حتى في تلك اللحظة بقي يوماً يحمل تحديات الانتقال إلى عتبات جديدة، ربما لن يتمكنّ من الانتقال إليها مهما تبدلت السنون. من جهة ثانية، سنجد لديهنّ ما يقال حول العام المنصرم 2016. وتلك حكاية أخرى تتماسّ مع خطط وأمنيات بعضها تحقق، وبعضها مات، وبعضها ما زال ينتظر.

في ما يلي شهادات أسهمت بها مثقفات ومفكرات من العالم العربي، وفتحن ذكريات القلوب ليشاركن الآخرين بها.

رغبة في السلام