  • الخميس 30 ربيع الأول 1438هـ - 29 ديسمبر 2016م

الليلة الساحرة ليست ساحرة بالمرّة في سرديّات المعتقلين

رأس السنة.. حفلة.. لـ «سِياطِ الجلاّدين»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

نبيل سليمان

أولاء أربعة من كبار الكتاب العرب يعني لهم رأس السنة الكثير: الأول هو إحسان عبد القدوس الذي يضرب عصفورين بحجر، فيحتفل بعيد ميلاده وبعيد رأس السنة في اللحظة الساحرة التي نودع فيها سنة ونستقبل سنة. أما الثاني فهو يوسف إدريس الذي وصف في واحدة من سردياته – قصصه الفريدة كيف احتفل مع رفاقه المعتقلين برأس السنة في السجن الذي فتحت أبوابه على مصاريعها في اللحظة الساحرة إياها.

من الجيل التالي يأتي صنع الله إبراهيم وإبراهيم أصلان: الأول اعتقل ليلة رأس السنة، والثاني يضرب عصفورين بحجر أيضاً، فيحتفل بعيد زواجه وبعيد رأس السنة معاً.

ويقترن رأس السنة إذن بالاعتقال والسجن السياسي في حالتي يوسف إدريس وصنع الله إبراهيم، ولسوف يصير خلال عقود معدودة للسجن حضوره المميز في أدبنا، كاستجابة إبداعية لتفاقم القمع ومضاعفة أعداد السجون والسجناء، وتنوّع ومرارة التجارب الجسدية والروحية التي يقصر عنها الخيال، مما جادت به الأنظمة الديكتاتورية، حتى بلغنا ما نحن عليه اليوم، ولكن قبل الذهاب أبعد في ذلك، لنرَ ماذا لدى غادة السمان في رأس السنة؟

اللحظة البومية ليلة رأس السنة:

«أيتها المرأة الحزينة ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

ما رأيك في استغلال المنابر الدينية في الشأن السياسي؟
مقبول
مرفوض
لا أعرف