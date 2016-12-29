رأس السنة.. حفلة.. لـ «سِياطِ الجلاّدين»

نبيل سليمان
أولاء أربعة من كبار الكتاب العرب يعني لهم رأس السنة الكثير: الأول هو إحسان عبد القدوس الذي يضرب عصفورين بحجر، فيحتفل بعيد ميلاده وبعيد رأس السنة في اللحظة الساحرة التي نودع فيها سنة ونستقبل سنة. أما الثاني فهو يوسف إدريس الذي وصف في واحدة من سردياته – قصصه الفريدة كيف احتفل مع رفاقه المعتقلين برأس السنة في السجن الذي فتحت أبوابه على مصاريعها في اللحظة الساحرة إياها.
من الجيل التالي يأتي صنع الله إبراهيم وإبراهيم أصلان: الأول اعتقل ليلة رأس السنة، والثاني يضرب عصفورين بحجر أيضاً، فيحتفل بعيد زواجه وبعيد رأس السنة معاً.
|
اللحظة البومية ليلة رأس السنة:
|