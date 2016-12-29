رأس السنة.. حفلة.. لـ «سِياطِ الجلاّدين»

نبيل سليمان

أولاء أربعة من كبار الكتاب العرب يعني لهم رأس السنة الكثير: الأول هو إحسان عبد القدوس الذي يضرب عصفورين بحجر، فيحتفل بعيد ميلاده وبعيد رأس السنة في اللحظة الساحرة التي نودع فيها سنة ونستقبل سنة. أما الثاني فهو يوسف إدريس الذي وصف في واحدة من سردياته – قصصه الفريدة كيف احتفل مع رفاقه المعتقلين برأس السنة في السجن الذي فتحت أبوابه على مصاريعها في اللحظة الساحرة إياها.

من الجيل التالي يأتي صنع الله إبراهيم وإبراهيم أصلان: الأول اعتقل ليلة رأس السنة، والثاني يضرب عصفورين بحجر أيضاً، فيحتفل بعيد زواجه وبعيد رأس السنة معاً.

ويقترن رأس السنة إذن بالاعتقال والسجن السياسي في حالتي يوسف إدريس وصنع الله إبراهيم، ولسوف يصير خلال عقود معدودة للسجن حضوره المميز في أدبنا، كاستجابة إبداعية لتفاقم القمع ومضاعفة أعداد السجون والسجناء، وتنوّع ومرارة التجارب الجسدية والروحية التي يقصر عنها الخيال، مما جادت به الأنظمة الديكتاتورية، حتى بلغنا ما نحن عليه اليوم، ولكن قبل الذهاب أبعد في ذلك، لنرَ ماذا لدى غادة السمان في رأس السنة؟

اللحظة البومية ليلة رأس السنة: