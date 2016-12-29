الكريسماس.. الاستهلاك يطفئ شعلة الروحانية

إميل أمين

هذا زمن الكريسماس، أي زمن ميلاد السيد المسيح، وقد جرى العرف أن تكون الفترة التي تسبق الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام، مناسبة للبهجة والاحتفال في النصف الغربي من الكرة الأرضية بنوع خاص، غير أن علامات استفهام عريضة ترتسم في الأفق حول هذه المناسبة التي يتداخل فيها الاجتماعي مع الثقافي، الأسطوري مع الحقيقي، المثال مع الرمز، إلى الدرجة التي تضيع معها المعاني والمباني الروحانية الحقيقية للميلاد المجرد من ثقافة الاستهلاك، تلك التي أججت نيرانها رأسمالية الأسواق حول العالم. في هذه القراءة نقدم بعض التساؤلات والتأملات التي تتعلق بظاهرة الكريسماس عبر التاريخ وحتى الساعة، باختصار غير مخل وفي الوقت ذاته من دون تطويل مملّ.

قبل الدخول في معمعة المفاهيم والطقوس المصاحبة لـ «الكريسماس» لا بد من معرفة ماذا تعني هذه الكلمة في البداية؟

كلمة كريسماس هي عبارة عن لفظ مزدوج مكون من مقطعين هما: Christ وتعني المسيح وهي مأخوذة من اللغة اليونانية (كريستوس). والثاني Mas وهي كلمة مصرية الأصل، هيروغليفية الجذور تعني يلد أو To give birth.

فعلى سبيل المثال «تحتمس» بالفرعونية تعني المولود من تحوت، أو «رعمسيس» أي المولود من الإله رع، إله الشمس عند الفراعنة، ومن هنا جاءت كلمة «ماس» بمعنى مولد السيد المسيح.