أرواح تهفو.. وأخرى تندثِر

إعداد وترجمة: عزالدين عناية

تيزيانو روسّي شاعر إيطالي من مواليد (1935) بمدينة ميلانو، حائز الإجازة في الأدب من الجامعة الوطنية. اشتغل طويلاً في قطاع النشر لدى منشورات «فيلترينللي» و«غرزانتي» العتيدتين، كما عمل في المجال الصحفي الثقافي مع صحيفة «لونيتا» ومجلة «ريناشيتا». قرض الشعر في سن مبكرة وأدمنه إلى اليوم. امتازت قصائده بنبرة أخلاقية مشبعة بالواقعية، جعلته في صفّ «الخط اللومباردي»، وهو خطّ شعري مميّز في رؤية العالم وتصويره ينفر من المفارق والرمزي، شديد الالتحام بالواقع اليومي. تتوقف كوكبة الشعراء تلك، التي لا تزعم أنها مدرسة بل مجرد خطّ، عند قضايا هامشية مستوحاة من صلب الواقع، وهو خيار شعري جاء ضمن سياق تاريخي، يدفعه حب التميز عن «الهرمسية»، المغرقة في الغموض والإبهام، وعن «الطليعية الجديدة»، المهووسة بأجواء التسيس والالتزام حتى النخاع.

وكما يُعرِّف كوكبة «الخط اللومباردي» أنفسهم، هم شعراء لا يطاردون السراب ولا ينشدون المفارق والمُثل، بل يرمون بجذورهم في أرض «لومبارديا»، من واقع عيشهم يستوحون مشاهدهم ومن أفواه الناس يستلهمون مفرداتهم. لا يميزهم أسلوب محدد بل تقارب في الموضوعات.

في هذه الرباعيات التي كتبها الشاعر تيزيانو روسّي، أحد الأعلام المتأخرين لهذا الخط الشعري رفقة لوتشانو إيربا وفرانكو لوي ودانتي إيسالا، يدوّن قصص أناس على عجل، منهم الصبي اليافع ومنهم الشيخ العاجز، يهيّء لهم بطاقات هوية مستعجلة تحضر فيها ملامحهم وإن غابت منها مضامين الهويات المعتادة. وهي بالفعل تدوين للحظات هاربة عمادها أناس عابرون في ملحمة البطولات الخفية. الانشغال بالواقع مع «روسّي» يتجلى في الصور الشعرية المقتضبة والمكثفة، التي ترفض زخرف القول والإطناب. حيث يحلق الشعر فيها على مستوى منخفض، يلامس فيها قول الناس وعيش الناس، كما يقول روسّي، وقد جاءت تجربة الواقع لديه من مطلب أخلاقي عميق حشرته ضمن «الخط اللومباردي».

(الصبيّ. غ)