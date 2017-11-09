تمثال شمعي لتيريزا ماي بمتحف «مدام توسو»

لندن (رويترز)

أصبح لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأربعاء، تمثال من الشمع، يوحي بالقوة والرسوخ. وأزاح متحف مدام توسو الشهير لتماثيل الشمع الستار عن التمثال الذي يصور ماي وهي تخطو خارجة من مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت تعلو وجهها ابتسامة وتحمل حافظة أوراق سوداء، مرتدية حلة حمراء اللون من سترة وتنورة وحذاء من جلد النمر.

أما ماي الحقيقية فتواجه عدة أزمات في وقت واحد إذ يدور صراع مفتوح داخل حزبها حول كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن جدال مستمر بشأن ما إذا كانت هي الشخص المناسب للمنصب.

وقال إدوارد فولر المدير العام لمتحف مدام توسو «نضمن أن تمثالنا الشمعي لرئيسة الوزراء قوي ومستقر»، متهكما على شعار الحملة الانتخابية الذي ارتد بشكل عكسي على ماي.

كانت ماي دعت لانتخابات مبكرة في يونيو، وقدمت نفسها للناخبين باعتبارها رمز «القيادة القوية المستقرة» على أمل الفوز بهامش كبير. لكن حملتها فشلت في جذب الناخبين، وبدلا من ترسيخ موقعها خسرت أغلبيتها البرلمانية.

وبلغ هوان ماي مداه في كلمة ألقتها في مؤتمر حزبها عندما وصل محتج إلى المنصة ليسلمها خطابا بإنهاء الخدمة في مزحة كوميدية قبل أن تتساقط حروف من شعار معلق خلفها.

وسيقف تمثال ماي الشمعي في المتحف إلى جوار زعماء عالميين آخرين مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.