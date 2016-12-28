«العنابي» إلى ربع النهائي بـ «ثلاثية» في شباك «النواخذة»

عماد النمر (دبي)

تأهل فريق الوحدة إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على دبا الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن دور الـ16 على استاد آل مكتوم بنادي النصر، انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/&rlm1، ونجح الوحدة في تسجيل هدفين في الأشواط الإضافية، سجل للوحدة سلطان الغافري في الدقيقة 71، وحمدان الكمالي في الدقيقة 95، وإسماعيل مطر في الدقيقة 109، بينما سجل هدف دبا الفجيرة إدريس فتوحي في الدقيقة 55، وبهذه النتيجة يصعد أصحاب السعادة لدور الثمانية لملاقاة فريق الجزيرة.

جاءت بداية الشوط الأول وحداوية سريعة من خلال تسديدة أرضية لجوجاك، وأخرج عمر أحمد ركنية.

حاول دبا الوصول إلى مرمى الوحدة عن طريق إدريس فتوحي ومحمد الخديم من جهة اليمين، لكن دفاع الوحدة شتت سريعاً، ورد سهيل المنصوري بتسديدة علت مرمى دبا، وكاد الوحدة أن يسجل الهدف الأول من خلال تسديدة أرضية قوية لسلطان الغافري أبعدها حارس دبا بأطراف أصابعه وشتتها الدفاع، وهبط الأداء بعد ربع ساعة من بداية اللقاء، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، وحصل دبا الفجيرة على أول ركنية من هجمة مرتدة سريعة يخرجها الدفاع الوحداوي لتأمين مرماه، وسدد جوجاك كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وحصل حمدان الكمالي على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء سددها جوجاك على رأس تيجالي سدد رأسية بيد حارس دبا، ورد أحمد إبراهيم بمجهود فردي ودخل منطقة الجزاء، لكن تدخل الدفاع أفسد الهجمة الفردية، ولعب سهيل المنصوري كرة عرضية ضعيفة بيد حارس دبا فهد محمد، ومرر العكبري كرة سريعة إلى تيجالي داخل منطقة الجزاء لكن الحارس يسيطر على الكرة، ولعب ياسين البخيت أخطر كرة لدبا لكن حارس الوحدة عادل الحوسني أنقذ الموقف، ورد جوجاك بقذيفة قوية تمر بجوار القائم، بعدها يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الوحدة ودبا الفجيرة.