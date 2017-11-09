"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة "إدارة المعرفة"

الشارقة (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل حول "إدارة المعرفة" في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف التعريف بمفهوم إدارة المعرفة والاقتصاد المعرفي، وأهمية تعزيزه في المؤسسات الحكومية، وعرض تجارب اقتصادية الشارقة ومحاكم دبي في تطبيق منظومة إدارة المعرفة، وذلك بحضور عدد من مديري وموظفي الدائرة.
وشارك بتقديم الورشة هنادي علي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في الدائرة، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والمستشار خليفة المحرزي رئيس قسم إدارة المعرفة في محاكم دبي.
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وأشار إلى أن الابتكار والتميز المعرفي قام على إدارة المعلومات، فكلما توافرت المعلومات كلما تحولت إلى مدخلات يمكن أن تصنع الفرق في تنافسية المؤسسة والدولة، مشيراً إلى أنه في العشرين السنة الماضية فقط تم إنتاج كماً من المعلومات يوازي ما أنتج خلال ألفين عام ماضية، وأن دورة حياة المنتج لبعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف انخفض إلى ستة أشهر، موضحاً أن الأفكار والمعارف إن لم تتحول إلى منتجات فلا قيمة لها، وهو ما يعرف برأس المال المعرفي، معطياً أمثلة ونماذج دولية على تحول الأفكار إلى ابتكارات ثم منتجات ثم قيمة مضافة تعرف الناتج المحلي للدولة بشكل كبير، وهو ما تحتاجه دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سياسة الاقتصاد.
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واستعرض خليفة المحرزي تجربة دبي في الابتكار، موضحاً أن البداية في الاستثمار هي الاستثمار في التنمية البشرية وبناء الموظف، مستعرضاً بعض الأمثلة لمواطنين أصبحوا ذا قيمة في سوق العمل.