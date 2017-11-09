50 إصداراً جديداً لـ «مداد» للنشر

الشارقة (وام)

تشارك «دار مداد للنشر والتوزيع» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 بـ 50 إصداراً جديداً متنوعاً في الرواية والقصص والشعر والسيرة الذاتية، إضافة إلى أكثر من 300 عنوان في مختلف التصنيفات.

وقال حسن الزعابي، مدير دار مداد للنشر والتوزيع، إن الدار تسعى إلى تبني الفكر الهادف للارتقاء بمستوى النشر في دولة الإمارات، وتنشئة جيل جديد من الكتاب الإماراتيين المبدعين، حيث تعتبر 70 في المئة من إصدارات الدار بأقلام إماراتية.

وأضاف أن «مداد للنشر» تستقطب كوكبة من الأدباء والشخصيات المجتمعية نالوا جوائز عالمية من الوطن العربي مثل واسيني الأعرج وحمور زيادة وأمير تاج السر، ومن الإمارات الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم والمستشار إبراهيم محمد بوملحة.

وأشار إلى أن جناح الدار في المعرض يشهد كل نصف ساعة حفل توقيع إصدار.. لافتاً إلى حرصها على تواجد المؤلفين للالتقاء بالقراء والمتابعين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، فضلاً عن زرع الثقة في نفوس الأقلام الإماراتية الناشئة من خلال اللقاءات المباشر بالقراء، متخذين شعار «الإمارات تكتب.. الإمارات تنشر.. الإمارات تقرأ» مبدأ ومنهاج عمل.

ووجه الزعابي شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذا الصرح الثقافي والتظاهرة المميزة التي تعزز من مكانة دولة الإمارات على خريطة الأجندة الثقافية والأدبية على المستويين الإقليمي والدولي.