ترامب يعين مساعداً لبوش في فريق مكافحة الإرهاب

عواصم (وكالات)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس، توماس بوسارت النائب السابق لمستشار الأمن الداخلي للرئيس الأسبق جورج بوش، مستشاراً للبيت الأبيض لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

ومن خلال عمله كمساعد للرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، سيكون بوسرت أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب. ويدير بوسرت حالياً شركة استشارات لإدارة المخاطر، ولديه زمالة في المخاطر الإلكترونية مع مؤسسة مجلس الأطلسي البحثية.

من جهة أخرى، وصل جون مكين وليندسي جراهام عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريان إلى استونيا أمس، في زيارة ينظر إليها على أنها محاولة لطمأنة دول البلطيق التي تشعر بقلق من احتمال عدم التزام ترامب بشكل كامل الدفاع عنها.

وقال زيجيمانتاس بافيليونيس سفير ليتوانيا السابق لدى الولايات المتحدة «أعتقد أن هذه الزيارة تأتي للتشديد على أنه مهما يحدث بعد التنصيب سيكون مجلس الشيوخ الأميركي شيئاً يمكن لدول البلطيق الاعتماد عليه باطمئنان».

وسيلتقي مكين وجراهام اللذان سيسافران إلى لاتفيا اليوم الأربعاء وليتوانيا يوم الخميس مع رؤساء دول البلطيق وكبار المسؤولين العسكريين هناك.

ولم يدعم كلاهما، وهما يعتبران من صقور سياسة الدفاع، ترشح ترامب للرئاسة وعبرا عن قلقهما من موقفه تجاه روسيا.