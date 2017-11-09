  • الخميس 20 صفر 1439هـ - 09 نوفمبر 2017م
  09:28    الكويت تطالب رعاياها في لبنان بالمغادرة فورا    

"إيقاعات شعرية" تخلّد بطولات الشهداء
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي التي ينظمها معرض الشارقة الدولي للكتاب، استضاف "المقهى الثقافي" أمس الأول، كلاً من الشاعرة بشرى عبد الله، والشاعر مظفر الحمادي، في أمسية شعرية حملت عنوان "مرايا"

وانطلقت الأمسية التي أدارتها همسة يونس بقصيدة بعنوان "ضوء الشهيد"، توافقت فيها إيقاعات الروح مع كلمات الشعر ومفرداته، وتناولت بطولات الجنود الإماراتيين الذين هبوا لتلبية نداء الوطن، ونصرة إخوتهم في اليمن، وقالت في مطلعها:

ما للسماء تسابق الشهداء وتزفهم في عرشها أمراء

وجسدت القصيدة مشاهد الجنود في ساحة المعركة يقبلون ببسالة في مواجهة العدو، مستمدين شجاعتهم وإصرارهم على النصر، من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة التاريخ بأنه يستلهم صفحاته من بسالتهم وإقدامهم.

وقرأ الشاعر الإماراتي مظفر الحمادي قصيدة موجهة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عنوانها "ضمير الاتحاد" قال فيها: ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 