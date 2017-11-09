"إيقاعات شعرية" تخلّد بطولات الشهداء

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي التي ينظمها معرض الشارقة الدولي للكتاب، استضاف "المقهى الثقافي" أمس الأول، كلاً من الشاعرة بشرى عبد الله، والشاعر مظفر الحمادي، في أمسية شعرية حملت عنوان "مرايا"

وانطلقت الأمسية التي أدارتها همسة يونس بقصيدة بعنوان "ضوء الشهيد"، توافقت فيها إيقاعات الروح مع كلمات الشعر ومفرداته، وتناولت بطولات الجنود الإماراتيين الذين هبوا لتلبية نداء الوطن، ونصرة إخوتهم في اليمن، وقالت في مطلعها:

ما للسماء تسابق الشهداء وتزفهم في عرشها أمراء

وجسدت القصيدة مشاهد الجنود في ساحة المعركة يقبلون ببسالة في مواجهة العدو، مستمدين شجاعتهم وإصرارهم على النصر، من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة التاريخ بأنه يستلهم صفحاته من بسالتهم وإقدامهم.