العثورعلى الصندوق الأسود للطائرة الروسية

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على الصندوق الأسود الأساسي في موقع طائرة «تو-154» الروسية التي تحطمت قرب سوتشي في 25 ديسمبر، فيما استبعد الكرملين فرضية العمل الإرهابي.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة أمس، «عثر جهاز «فالكون» الموجه في الساعة 5:42 بتوقيت موسكو على بعد 1600 متر من الساحل على عمق 17 مترا، على جهاز التسجيل الأساسي للطائرة».

وأكدت الوزارة أن الصندوق الأسود قد نقل إلى معهد البحوث العلمية المركزي التابع لها في ضواحي موسكو، مشيرة إلى أن عملية تفريغ المعلومات التي يحتوي عليها ستبدأ قريبا. وأضافت أن الصندوق الأسود الأساسي الخاص بتسجيل بارامترات الرحلة وجد بحالة مقبولة.

وتابعت أن 98 غواصا إضافة إلى 14 جهاز غوص، يواصلون عملهم في إطار عملية البحث في موقع تحطم الطائرة العسكرية الروسية في البحر الأسود ،مؤكدة انتشال 12 جثة و156 من أشلاء ضحايا طائرة «تو- 154» التي سقطت قبالة سواحل سوتشي جنوب روسيا.