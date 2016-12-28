«أخبار الساعة» : القرار الدولي أشاع تفاؤلاً عربياً ودولياً

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة»، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير -الصادر يوم الجمعة الماضي- أشاع أجواء من التفاؤل العربي والدولي ليس فقط لأنه طالب إسرائيل بإنهاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنما أيضاً لأنه أكد وجود حالة من التوافق الدولي على خطورة الاستيطان على عملية السلام.

وتحت عنوان «تحد إسرائيلي لإرادة المجتمع الدولي» أوضحت أن القرار -الذي حمل رقم2234- صدر بأغلبية ساحقة وأيدته 14 دولة، بينما لم تستخدم الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» لأول مرة منذ سنوات، وامتنعت فقط عن التصويت برغم محاولة حكومة نتنياهو إقناع إدارة أوباما بعرقلة صدور هذا القرار، الأمر الذي يؤكد أن هناك إدراكاً دولياً لخطورة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على مستقبل عملية السلام، وكيف أنها تدمر أي جهود حقيقية من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكدت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الأخير لأنه يشكل إدانة حقيقية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ الرابع من يونيو عام 1967 ولا يعترف بأي تغييرات طرأت نتيجة هذه المستوطنات.

وأضافت أن القرار يؤكد عدم شرعية المستوطنات، ويعتبرها في الوقت ذاته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسة أمام حل الدولتين وعملية السلام الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولهذا كان من الطبيعي أن تشعر إسرائيل بالصدمة من صدور هذا القرار، بعد أن فشلت في عدم تمريره من مجلس الأمن إذ رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا القرار، وقال إن «إسرائيل لن تمتثل له، وستستمر في القيام بما يلزم لخدمة مصالحها».

وقالت: منذ أن جاءت حكومة نتنياهو إلى السلطة وهي تتحرك في الاتجاه المعاكس لعملية السلام وأقدمت على الكثير من التصرفات والمواقف التي تعكس رؤيتها المشوهة للسلام وشروطه إلا أن توجهاتها فيما يتعلق بالاستيطان هي الأخطر ليس لأن الاستمرار في بناء المستوطنات يستهدف فرض أمر واقع على الفلسطينيين كما سبقت الإشارة، وإنما أيضاً لأنه يمثل العقبة الرئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وربما يفسر هذا إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما في مشاريعها الاستيطانية متحدية إرادة المجتمع الدولي التي تطالبها بإنهاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن حالة التوافق الدولي التي بدت ظاهرة في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يمكن البناء عليها واستثمارها ليس فقط في إثناء إسرائيل عن مواصلة مخططاتها الاستيطانية الأخيرة وإنما أيضاً في ممارسة ضغوط حقيقية عليها كي تتجاوب مع أي جهود لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين استناداً إلى الأسس والمرجعيات الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية، وبما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.