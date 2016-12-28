تفكيك خلية إرهابية وسط تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت الداخلية التونسية في بيان لها أمس، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في طبلبة من محافظة المنستير تمكّنت من تفكيك خليّة إرهابيّة في معتمديّة بني حسّان تتكوّن من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة من بينهم فتاة. وبالتحقيق معهم تبيّن أنهم يتواصلون فيما بينهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويتبادلون الكتب التّكفيرية والمعلومات المتعلقة بأنواع الأسلحة وصور لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتبيّن أن أحد عناصر الخليّة على علاقة بفتاتين أجنبيّتين قام باستقطابهما وكانت إحداهن تتولى من حين إلى آخر إرسال مبالغ ماليّة عبر حوالات بريدية.

ورفع عدد من نواب مجلس الشعب أمس لافتات خلال الجلسة العامة للبرلمان عبّروا خلالها عن رفضهم عودة الإرهابيين. ورفض حزب «آفاق تونس» أية اتفاقات لتنظيم عودة الإرهابيين، مؤكداً أن هذا ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط دولي. وطالب الحزب، الدبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في اتجاه محاكمة هؤلاء الإرهابيين في البلدان التي ارتكبت فيها جرائمهم كرد اعتبار للشعوب والعائلات المتضررة من هذه الجرائم الفظيعة المقترفة في مختلف بؤر التوتر أو أمام القضاء الدولي.