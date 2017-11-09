الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه وحدة واستقرار لبنان

بيروت (وكالات)

جدد الاتحاد الأوروبي أمس مساندته استقرار لبنان ووحدته بعد الأزمة التي فجرتها استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم السبت. وأكّد سفراء الاتحاد الأوروبي في بيروت أمس دعمهم القوي لوحدة لبنان واستقراره، ودعوا جميع الأطراف إلى متابعة الحوار البناء.

وقال السفراء، في بيان صحفي أمس، إنه إثر بيان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يوم السبت الماضي، يعيد سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان تأكيد دعمهم القوي لوحدة لبنان واستقراره وسيادته وأمنه. ودعا السفراء «جميع الأطراف إلى متابعة الحوار البناء والاعتماد على العمل المنجز خلال الأشهر الأحد عشر الماضية بهدف تقوية مؤسسات لبنان والإعداد للانتخابات النيابية في مطلع 2018 وفقاً لأحكام الدستور». وأكّد السفراء «التزامهم المستمر بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في إطار الشراكة القوية لضمان استقراره وتعافيه الاقتصادي المستمرين».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت أمس الأول أن لبنان شريك قوي للولايات المتحدة. وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الوزارة «الولايات المتحدة تدعم بقوة المؤسسات‭ ‬الشرعية في دولة لبنان». وأضافت «نتوقع من جميع أعضاء المجتمع الدولي احترام هذه المؤسسات وسيادة لبنان واستقلاله السياسي».

إلى ذلك، نقلت مصادر اجتمعت مع نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني عنه القول إن الحكومة لا تزال قائمة رغم استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري المفاجئة. ونقلت المصادر عن بري أن استقالة الحريري لن تغير «بهذا الشكل» من «كامل أوصاف الحكومة».