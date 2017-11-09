الأردن: السجن 15 عاماً على مدان بالإرهاب



تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 جمال إبراهيم (عمّان) قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالحكم على متهم خطط لاغتيال رجال مخابرات، وتدرب على السلاح وكيفية إطلاق النار، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما بتهمة القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية. وكان المتهم تدرب على السلاح وكيفية إطلاق النار لتنفيذ مخططه، وجرى إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ العملية وأودع لدى المحكمة. وكشفت لائحة الاتهام أن المتهم أخذ بمتابعة الفكر الإرهابي بعد عام 2015، وقام بقراءة كتاب ملة إبراهيم لـ «أبو محمد المقدسي»، كما قام بمتابعة أحد منظري التيار السلفي الجهادي.