الأوقاف اليمنية: إحباط مخطط إيراني لإحداث فوضى في الحج

عدن (وكالات)

كشفت وزارة الأوقاف اليمنية أمس، إحباطها مخططاً إيرانياً لإحداث فوضى في الحج الموسم الماضي.

وقال وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة اليمني، مختار الرباش، لموقع «24» الإخباري، «إن وزارة الأوقاف أحبطت مخططاً إيرانياً لإحداث فوضى في الحج العام الماضي، عقب محاولة الحوثيين إدخال 300 عنصر من المخابرات التابعة لهم والمدربة في إيران، والتي كانت تخطط لإحداث فوضى في الحج».

وأشار الرباش إلى أن «الوزارة نجحت في تغيير إغلاق الشفرة على الانقلابيين في صنعاء، وفتح مكتب في منفذ الوديعة وآخر في مكة المكرمة، ونجحت الأوقاف بالتعاون مع الأمن اليمني والسعودي في منع تلك العناصر من الدخول إلى الحج، بعد أن كانت تخطط لإحداث فوضى، خططت لها إيران».

وقال إن «الجوازات الخاصة بالحجاج من صنعاء خضعت للفحص والتدقيق، حتى نتمكن من منع العناصر الانقلابية من الدخول إلى مكة وإحداث فوضى».