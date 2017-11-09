السيسي: أمن الخليج خط أحمر

شرم الشيخ (وكالات)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج». وأكد السيسي، في لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم: «نحن مع أشقائنا في منطقة الخليج»، وقال «نطالب بعدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على حساب أمن واستقرار الخليج». وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإيران وحزب الله، فإن مصر ضد الحرب، خاصة أن لها تجارب مريرة وصعبة مع الحروب، مشددا على أن «أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا ولا يصلوا بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام».

وأكد السيسي، أن الوضع في السعودية مطمئن ومستقر، موضحا أن ما تم بالمملكة مؤخراً هي «إجراءات داخلية يمكن أن تحدث في أي دولة»، مشدداً على ثقته في قيادة المملكة وتصرفاتها تجاه مواطنيها، وأنها لن تتخذ إجراءات إلا وفقا للقانون. وقال الرئيس المصري إنه سيقدم كشف حساب للمصريين عن الأربع سنوات الماضية، التي تولى خلالها رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن إمكانية تقديم هذا الكشف خلال ديسمبر أو يناير المقبل. وقال «ممكن في ديسمبر أو يناير نقول للمصريين هذا ما حققناه، وبناء عليه بعد ذلك المصريين يختارون ما يشاؤون، والحكم للمصريين، ووقتها سأتلقى ردود أفعالهم «وهافهمه، وبعد كده نقرر» ماذا سنفعل فيما يتعلق بالترشح لفترة جديدة». وأضاف أنه ليس قلقاً على المصريين، وقال «أي حد هيختاره المصريون هنقول له الله يوفقك».

وتحدث الرئيس المصري خلال اللقاء مع الإعلاميين عن تحدي الإرهاب، وقال إن الإرهاب الموجود حالياً هو أخطر آفة وأخطر شيء، يهدد أمن واستقرار الدولة، لافتاً إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب تكلفة هائلة لتأمين الحدود وكل شارع، والسواحل البحرية، على مدار الـ 24 ساعة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تدمير أكثر من 1200 سيارة للإرهابيين، كما تم تدمير 10 عربيات أخرى قبل يومين محملة بأسلحة وذخائر وإرهابيين، وقبلها بثلاث أيام تم تدمير عشر سيارات، وقبلها بأربع أيام تم تدمير 16 سيارة محملة بأسلحة وأفراد وذخائر كانت في طريقها لمصر. وقال السيسي: «نحن في مصر بعد ما شاهدناه خلال السبع سنوات الماضية، أصبح لدينا حساسية شديدة من الأخبار التي تتناول الأوضاع في مصر». وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام المصرية لحادث الواحات، بسبب خوفهم على بلدهم،«غير جيد» فيه تجاوز للمهنية، مؤكداً أن جزءا من مسؤولية الدولة والهيئة العامة للاستعلامات تجاه الإعلام الخارجي هو إصدار بيانات بشكل دائم لتوفير المعلومة للإعلام الأجنبي، مشدداً على وكالات الأنباء أن تراعي أن مصر في حالة حرب حقيقية مع الإرهاب. وكشف السيسي أن الجيش ألقى القبض على مقاتل أجنبي في عملية ضد الإرهابيين المسؤولين عن هجوم الواحات. وفي موضوع آخر، توقع السيسي أن ترتفع قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة.

وكان السيسي أكد في وقت سابق أمس أهمية دور المرأة في المجتمعات كافة، معتبراً أن مسألة تمكينها «لا تعتمد على الإرادة السياسية فقط، وإنما على ثقافة المجتمع ككل». وفي مداخلة خلال جلسة بعنوان (دور المرأة في دوائر صنع القرار) ضمن فعاليات (منتدى شباب العالم) المقام في مدينة (شرم الشيخ)، أشار السيسي إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه دور المرأة «التي هي عماد الأسرة والتي تصوغ شخصيات أبنائها»، مضيفاً أن «من الإنصاف عدم إغفال أو طمس دور المرأة الذي أراده الله».

وقال السيسي، إن «هناك بعض النقاط السلبية التي تواجه مجتمعاتنا العربية وبصورة خاصة مصر» بشأن دور المرأة، موضحاً أن المرأة موجودة في كل مكان تقوم بدور «أكثر من رائع» سواء في المنزل أو العمل. وأكد أن تمكين المرأة لا يكون في شغل المناصب والوظائف فقط «لكن في التمكين الحقيقي الذي يتمثل في الاحترام بين الرجل والمرأة حتى في الشارع».

يذكر أن فعاليات (منتدى شباب العالم) انطلقت الأحد الماضي تحت رعاية الرئيس المصري بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شاب وفتاة وحضور وفود رسمية من مختلف دول العالم تحت شعار (الجميع من أجل السلام والتنمية). وتضمنت فعاليات المنتدى على مدى أيام عدة عقد عدد من الجلسات وورش العمل لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات ومنها دور الشباب في مكافحة «الإرهاب والتطرف» ومشكلات التغير المناخي والهجرة غير الشرعية واللاجئين، فضلاً عن مساهمة الشباب في بناء وحفظ ‏السلام في مناطق الصراع.