«السيتي» يحقق إيرادات تتجاوز الـ400 مليون جنيه إسترليني

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر نادي مانشستر سيتي أمس تقريره السنوي 2016 - 2017، والذي أعلن من خلاله عن تحقيق الأرباح للعام الثالث على التوالي وعن تحسن الأداء المالي للعام التاسع على التوالي، وحقق النادي إيرادات بلغت 473.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يكون النادي قد نجح في تحقيق إيرادات تزيد على 400 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخه.

وبلغت قيمة الأرباح 1.088 مليون جنيه إسترليني على الرغم من أن التقرير يغطي مدة 13 شهراً، الأمر الذي كان له تأثير على الربحية، ويرجع سبب طول الفترة التي يغطيها التقرير السنوي إلى تغيير دورة إعداد تقارير النادي لتصبح الدورة السنوية من 1 يوليو إلى 30 يونيو بهدف تحقيق تنسيق أفضل بين السنة المالية لنادي مانشستر سيتي والتقارير الصادرة عن المؤسسات التابعة لمجموعة سيتي لكرة القدم المتزايدة.

وفي تصريح حول الإعلان عن التقرير المالي السنوي، قال معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم: «نسعى من خلال هذا التقرير إلى إطلاع مشجعي النادي وشركائنا على كافة التفاصيل الدقيقة عن أوضاع النادي، وما نأمل تحقيقه هو خلق توازن وتنسيق بين مؤسسة كرة القدم والأعمال التجارية خارج أرض الملعب، ما يتيح لنا تحقيق قدر أكبر من التوسع والنمو».وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن موسم 2017-2018 يصادف مرور عقد كامل للنادي تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتحدث عن ذلك بقوله: «في سياق تاريخ النادي الذي يمتد لأكثر من 120 سنة، فإن هذه المرحلة تعد قصيرة نسبياً، ولكنها شهدت رغم ذلك تطوراً هائلاً تخلله كثير من الدروس المستفادة في هذه الرحلة التي لا يزال أمامها الكثير». ووفقًا للتقرير، أوضح معالي خلدون المبارك أن نمو الإيرادات يرتفع لبلوغ هدف 500 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعزز مساعي النادي المتواصلة من أجل تحقيق التوازي ما بين النجاح على أرض الملعب والاستدامة المالية.

ورغم أن الفريق الأول لم يحقق أي لقب خلال الموسم الماضي، فقد رأى رئيس مجلس الإدارة أن الموسم كان واعداً ومليئاً باللحظات المميزة وأن الاستثمار في تدريب لاعبين يافعين وموهوبين خلال صيف 2016 وإضافتهم إلى الكفاءات الموجودة ضمن الفريق، قد أثمر عن بداية مبهرة للموسم وأداء لا ينسى، وفيما يتعلق باللاعبين الشباب، فقد أثنى رئيس مجلس الإدارة على الكؤوس التسعة التي حققها لاعبو الأكاديمية في النادي وعلى اللاعبين اللذين تمكنا من تسجيل حضورهما الأول مع الفريق الأساسي، وقال: «لا شك أن التطور المتواصل الذي يبديه كل من فيل فودن وإبراهيم دياز على وجه الخصوص، يحفزنا ويشجعنا على الالتزام بتنمية المواهب الموجودة لدينا، وهو الأمر الذي يعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق الاستدامة لنشاط النادي على المدى البعيد».