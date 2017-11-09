جونسون يبحث في واشنطن أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني



تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 لندن (وكالات) بدأ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، زيارة إلى الولايات المتحدة ليبحث مع المشرعين الأميركيين مستقبل الاتفاق النووي مع إيران. وقال جونسون في تصريح قبيل مغادرته إلى واشنطن إنه سيعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعات مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، وزعيم الأغلبية بالمجلس كيفين ماكارثي، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونال. وأضاف أنه سيلتقي كذلك رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ والأعضاء الكبار بهما إلى جانب عدد آخر من الأعضاء البارزين بالكونجرس. وذكر جونسون أنه سيشدد في لقاءاته مع المشرعين الأميركيين على أن الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة الـ «5 + 1» مع طهران «يجعل العالم أكثر أماناً وأنه من الأهمية بمكان أن يلتزم المجتمع الدولي بهذا الاتفاق. وأشار إلى أن الاتفاق ساهم حتى الآن في «تخلي إيران عن 95% من مخزونها من اليورانيوم» مؤكداً أن الأمر استغرق 13 عاماً من الدبلوماسية الحثيثة بين بريطانيا والولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين وإيران لجعل العالم «أكثر أماناً».