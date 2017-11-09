أوروبا تبحث تقليص مساعداتها لأنقرة بسبب «الانتهاكات»

عواصم (وكالات)

أفادت المفوضية الأوروبية أمس، أنه وفي ضوء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في تركيا، فإنها تعتزم إدخال تعديلات على المساعدات المالية التي تقدمها لأنقرة. وكان القادة الأوروبيون قد طالبوا المفوضية، في أكتوبر الماضي، بتقديم اقتراح بحجم الأموال التي يجب تقليصها من المساعدات الأوروبية لتركيا. وذكرت المفوضية في بروكسل أمس، أن مسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوهانيس هان، سيقدم اقتراحاً بهذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري الأوروبي في 12 ديسمبر المقبل.من جهة أخرى، دعا حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيس في تركيا، إلى استقالة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إثر تقارير عن امتلاك ابنيه لشركات في مالطا، معتبراً ذلك يتصل إلى حد «المخالفة الأخلاقية». وكشف ذلك ما يسمى «وثائق برادايس» وهي سلسلة وثائق مسربة تعنى بأصول لأثرياء خارج بلدانهم.