الشارقة (وام)
تشارك مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في معرض الشارقة الدولي للكتاب بإصدارات قصصية تثقيفية تستخدم أساليب إرشادية للتعامل مع قضية فقد أحد الوالدين لدى الطفل.
وتعرض المؤسسة - في جناحها المشارك في المعرض المقام في إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري - إصداراتها من القصص الهادفة، التي تتناول قضية فقد أحد الوالدين لدى الطفل بطريقة تربوية تعالج من خلالها مواطن الضعف لدى الأطفال عند الخوف من الفقد، والتي تسهم في رفع جاهزية الطفل للتكيف مع الفقدان حال وقوعه.
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وأوضحت أن إصدارات المؤسسة تهتم بتثقيف الفئات المجتمعية المعنية بالتواصل المباشر مع الطفل الذي يعايش فقد أحد الوالدين، كما يتيح وجد المؤسسة تعريف زوار المعرض بالخدمات التي تقدمها للمنتسبين، واطلاعهم على أهم مشاريع المؤسسة والخدمات التي تقدمها لشريحة مهمة في المجتمع وهم الأيتام.
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وتحرص المؤسسة على المشاركة في هذا الحدث السنوي من أجل تقديم معلومات ونشر ثقافة توعوية مهمة غائبة عن الأذهان، وهي جزء من أهداف المؤسسة الرئيسة التي تسعى إلى لفت أنظار المجتمع إلى قضية اليتم وأسس التعامل المنهجي المدروس مع الطفل فاقد الأب.