«كُتاب الإمارات» يعرض «المحلات مفتوحة الآن»

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت أمس الأول مسرحية «المحلات مفتوحة الآن»، ضمن موسم «كتاب الإمارات» المسرحي، بالتعاون مع مسرح أبوظبي، التي قدمتها فرقة «ما وراء الستار»، وهي من تأليف صالح كرامة العامري وإخراج المخرجة النيوزلندية «زكاية. كافيتا نافيتش» التي سبق لها إخراج العديد من أعمال العامري، وفي حديث سابق لها أكدت أنها تكن لمسرح كرامة كل التقدير لاشتغاله على النواحي الإنسانية بكل أبعادها، وجاءت مسرحية «المحلات مفتوحة الآن» تجسيداً لروح المجتمع، كما عكست عدداً من التصدعات، وركزت على مستوى الاستهلاك الحياتي الذي تقوم به الأسرة أمام المغريات الاستهلاكية من خلال الزوج «مراد»، الفنان ماجد الزبيدي، بمشاركة الفنانة فيونا ماكيا والفنانة نورين رحيم الله، واتسمت المسرحية بالفنتازيا في التناول، من حيث استخدام الممثلين الأداء بالمسرحي الذي اتسم بالسرعة، وقد علقت المخرجة بأن «المسرحية هي نتاج عمل طويل مع الممثلين، بحيث استطاعوا أن يقوموا بالدور»، وعن تجربتها المستقبلية قالت:«أسعى إلى تقديم أعمال مسرحية قصيرة في القريب العاجل».