إعلان خاطئ عن وفاة بريتني سبيرز على «تويتر»

نيويورك (أ ف ب)

أعلن خطأ عن وفاة بريتني سبيرز على حساب مجموعة الإنتاج الموسيقي «سوني ميوزيك» في «تويتر»، إثر تعرض هذا الأخير لعملية قرصنة، قبل إزالة الرسائل والاعتذار من المغنية الأميركية التي هي بخير وعلى ما يرام. ونشرت تغريدة «ارقدي بسلام @بريتني سبيرز» على الحساب الرسمي لـ «سوني ميوزيك»، مع رمز تعبيري يذرف دمعة. وجاء في رسالة ثانية نشرت بعد بضع دقائق أن «بريتني توفيت من جراء حادث! وسنوافيكم بالمزيد سريعاً»، بحسب الصور التي التقطتها وسائل إعلام أميركية عدة لهذه المنشورات. وسرعان ما حذفت الرسالتان. وأوضحت مجموعة الإنتاج الموسيقي في بيان أن حسابها «تعرض للاختراق»، مشيرة إلى أن «الوضع قد سوي، وأن سوني ميوزيك تعتذر من بريتني سبيرز ومحبيها على هذه البلبلة». وفي تلك الأثناء، كتبت مراسلة من قناة «سي إن إن» على حسابها في «تويتر»، إنها تحدثت مع وكيل أعمال الفنانة البالغة من العمر 35 عاماً، وقد أكد لها هذا الأخير أن بريتني بـ«خير». وقبل سحب الرسالتين الخاطئتين، نشرت تغريدة «ارقدي بسلام @بريتني سبيرز» على الحساب الرسمي للمغني بوب ديلان في «تويتر»، بحسب وسائل إعلام أميركية. وقد أزيلت هذه التغريدة أيضاً.

وكانت بريتني سبيرز قد نشرت الأحد الماضي، على حسابها في «انستغرام» صوراً لطفليها في رحلة صيد.

وتذكر هذه الحادثة بالهجوم المعلوماتي الكبير الذي تعرضت له استوديوهات السينما «سوني بيكتشرز إنترتاينمنت» في نوفمبر 2014. وكانت مجموعة من قراصنة المعلوماتية تطلق على نفسها اسم «جي او بي» قد تسللت إلى نظام المعلوماتية التابع لشركة «سوني» في 24 نوفمبر، وسرقت البيانات الخاصة لـ47 ألف شخص من موظفين في المجموعة وأشخاص آخرين بعضهم نجوم، فضلاً عن بيانات مالية وسيناريوهات لأفلام ومراسلات إلكترونية تم نشر الكثير منها بطريقة غير قانونية على الإنترنت. كما سربت خمسة أفلام لم تكن قد عرضت بعد.

وطلب قراصنة المعلوماتية، خصوصاً تراجع الشركة عن عرض الفيلم الساخر «ذي انترفيو»، الذي يتطرق إلى خطة متخيلة للاستخبارات الأميركية لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون. واتهمت واشنطن بيونج يانج بالوقوف وراء هذا الهجوم المعلوماتي الهائل الذي يعد من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها أي شركة في العالم.