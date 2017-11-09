خالد عزب: الفقه العمراني يخبرنا عن البشر

غالية خوجة (دبي)
تحدث د. خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، في محاضرة عن (فئة العمران.. إعادة اكتشاف تراثنا)، وذلك أول أمس، في ندوة الثقافة والعلوم بمقرها بالممزر بدبي، بحضور معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء مجلس الإدارة وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة ود. صلاح القاسم، والأديب عبد الغفار حسين، وعدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين.
وخلال تقديمها، أشارت د. رفيعة غباش رئيسة متحف المرأة، إلى السيرة الذاتية للمحاضر الحاصل على دكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة، ومسيرته العلمية والعملية، وأهمية كتابه «فقه العمران: العمارة والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلامية»، الفائز بجائزة أفضل كتاب عربي من مؤسسة الفكر العربي عام (2015)، كما توقفت عند الأحداث الثقافية الزاخمة في الإمارات، من بينها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنتدى الإعلام العربي بدبي، وفن أبوظبي، مؤكدة على الدور الثقافي الحضاري الحيوي المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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وفي الختام، وقبل تكريم المحاضر د. خالد عزب، دار حوار وطرحت أسئلة حول تأثيرات النافورة، وانتشار البراجيل، وعمارة المنطقة الخليجية واستغلال المكان لأقصى فراغ ممكن بطريقة مناسبة.