البيت الأبيض يدين إيران بشأن الصاروخ «الحوثي»

واشنطن، القاهرة (وكالات)

أدان البيت الأبيض الأميركي، إيران بسبب دعمها لهجوم صاروخي ضد السعودية، داعيا الأمم المتحدة إلى التحقق من الأدلة على أن إيران قد قامت بتهريب صواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن. وقال البيت الأبيض في بيان:«هذه الأنظمة الصاروخية لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع، ندعو الأمم المتحدة لإجراء فحص شامل للدليل على أن النظام الإيراني يطيل أمد الحرب في اليمن، لدفع مطامحه الإقليمية قدما إلى الأمام». كما أضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية ضد الانتهاكات الإيرانية بما فيها «إمدادات الأسلحة غير المشروعة مثل الصواريخ الباليستية».

من جانبه، استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس حالة التصعيد غير المسبوق التي تمارس ضد المملكة العربية السعودية من قبل إيران. وأكد في تصريح له أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية موضع رفض عربي، تعكس رغبة في إشاعة التوتر والاضطراب من أجل ممارسة الهيمنة على الآخرين.

وقال «هذا أمر مستهجن ولن يقبل به أحد». وأضاف أبو الغيط أن «الواجب العربي يحتم التضامن مع المملكة العربية السعودية وهي تواجه تلك التهديدات الخطيرة لأمنها»، مؤكدا أن «توسيع دائرة الصراع في اليمن أمر مؤسف وتقف وراءه أطرافٌ معروفة تستهدف ليس فقط استمرار المواجهة في اليمن قائمة دون أفق لنهايتها بل إشعال الأوضاع في المنطقة كلها». واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن «الاستقرار الإقليمي لن يبدأ في التحقق إلا عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل في سياساتها تجاه العرب وتقوم بمراجعة حقيقية للنهج الذي اتبعته في السنوات السابقة والذي يدخل المنطقة في دوامة من الصراع والاضطراب».

بدوره، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، إن ما تعرضت له المملكة يوم السبت الماضي، من إطلاق صاروخ «باليستي» من داخل الأراضي اليمنية موجهاً للعاصمة «الرياض»، ما هو إلا «اعتداء سافر وعمل عدواني من قِبَل الميليشيات التابعة لإيران في اليمن». وأشار إلى أن اعتراض القوات السعودية للصاروخ أدى إلى تناثر الشظايا في مناطق آهلة بالسكان، ولم يكن هناك أي خسائر بشرية أو مادية.