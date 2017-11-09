«سوذبيز» تفتتح أول مزاداتها «بلا حدود: دبي»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تفتح سوذبيز دبي أبوابها هذا الشهر لمزادها الافتتاحي في دبي بعنوان «بلا حدود: دبي».

ويعقد مزاد سوذبيز الافتتاحي في دبي بالتعاون مع المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومن خلاله يتم تقديم آفاق جديدة حول فنون الشرق الأوسط والمستوحاة منه، مستكشفاً تأثير المنطقة وجمالها وثرائها وتراثها الفني على الإبداع الفني في جميع أنحاء العالم، ويضم المزاد العديد من الأعمال التي جمعها الفريق من شتى أنحاء العالم ليكون بمثابة حوار يتطلع إلى المستقبل بين هواة جمع الفنون الجدد والمخضرمين على حد سواء. وتشمل المعروضات في المزاد أعمالاً فنية تنتمي إلى مجموعات فنون المستشرقين والقرن العشرين والفن المعاصر في الشرق الأوسط، منها أعمال فنية من مختلف مجالات التصميم والتصوير الفوتوغرافي والمطبوعات والكتب والمخطوطات وفنون العالم الإسلامي والمجوهرات.

وستعرض تلك الأعمال في الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر في معرض «سوذبيز» في مركز دبي المالي العالمي، وسيتبعها مزاد في يوم 13 نوفمبر 2017 بفندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي.

وبهذه المناسبة قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة: «تماشياً مع رؤية واهتمام قيادتنا الرشيدة بإثراء المشهد الثقافي في الدولة وتعزيز ثقافة الإبداع الفني، شهدت الساحة الثقافية والفنية ازدهاراً متنامياً خلال السنوات الأخيرة، مع العديد من المبادرات والفعاليات التي تم إطلاقها على مستوى الدولة لتوفير منصات للفنانين لعرض أعمالهم وجعل الفن في متناول الجميع».

وأضافت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تجربة متميزة في إيجاد مجتمع مزدهر بالفنون، حيث تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة والإبداع، معربةً سموها عن فخرها بالدور الفعال للمكتب الثقافي في دعم هذه الحركة الثقافية والفنية المزدهرة في الدولة من خلال مبادرات وورش عمل تستهدف تنمية ودعم المواهب الفنية، وترتقي بمهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية ذات خبرة، ومن خلال خبراء ومبدعين في كل مجالات الفنون.

وتابعت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إقامة شراكات جديدة والتعاون مع المؤسسات التي تشترك معنا في الرؤية والتوجه لإثراء المشهد الثقافي والفني المزدهر في الدولة، من خلال خلق فرص جديدة لزيادة الوعي بأهمية الفن وتقديره، هو جزء أساسي من استراتيجية المكتب الثقافي. لذلك، يسرنا أن نتعاون مع دار المزادات العالمية (سوذبيز)، التي تعتبر من أهم المؤسسات الرائدة ذات تاريخ عريق في مجال الفن على مستوى العالم، في وقت نواصل تعميق تفاعل المجتمع والمشاركة مع المشهد الفني الدولي، وتنمية المواهب وتعزيز دور الفن في تشجيع الابتكار والإبداع».

وقال إدوارد جيبس، رئيس سوذبيز الشرق الأوسط: «إنه لشرف عظيم لنا أن ترعى سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم المزاد الافتتاحي بلا حدود دبي بعد افتتاح معرضنا ومكاتبنا في دبي في وقت سابق هذا العام». وأضاف: «يشهد هذا الوقت تطوراً كبيراً في المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا المزاد يؤكد التزامنا تجاه عملائنا ومواصلة مسيرتنا لتعزيز الصورة العالمية لفنون الشرق الأوسط. ومع هذا التطور في المشهد الثقافي وتنوع الأذواق في المنطقة، بدعم من الاتجاهات الجديدة في عالم الفنون، يبدو وكأنها اللحظة المثالية لتوسيع مجموعة الفنون المعروضة والفنانين في المزادات في دولة الإمارات».