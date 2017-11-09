التاريخ والجغرافيا في رحلات السرد والتحليل

الشارقة (الاتحاد)

تطل أبرز دور النشر العربية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بسلسلة من الإصدارات الحديثة التي تتنوع بين مجالات العلوم والآداب المختلفة، فمن التاريخ، إلى الشعر والرواية، وصولاً إلى السياسة، والاقتصاد. ويصل عدد دور النشر المشاركة إلى 1650 داراً من 60 دولة، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، ثلثها عناوين جديدة صدرت في العام الجاري.

تضمنت الإصدارات الحديثة لدار الشرق العربي، كتاب «موسوعة فلكية» للكاتب إبراهيم حلمي الغوري، الذي يتحدث من خلاله عن المجموعة الشمسية والكواكب والنجوم والمجرات، إضافة إلى المجموعة القصصية التي تحمل عنوان «السيطرة على الغضب» للكاتبة نورا عفش، ويحتوي كتاب «أطلس تاريخ العرب والإسلام» للدكتور سيف الدين الكاتب، على مباحث تاريخ العصور الوسيطة منذ فجر الإسلام إلى نهاية العصر العباسي.

وصدر عن دار التنوير، كتاب «الكون الأنيق» للكاتب برايان جرين وترجمة محمد فتحي خضر، يعرض فيه المؤلف قصة العلم والجهد البشري الكامنين خلف البحث في النظرية النهائية، وحاول الكاتب فريدريك لونوار صاحب كتاب «قوة الفرح»، وترجمة أيمن عبد الهادي، الإجابة على مجموعة من التساؤلات عن هل بوسعنا أن نساعد على ظهور الفرح أو كبحه أو غرسه في أنفسنا؟ وعن دار باب الحكمة صدر كتاب «المتعدد والمتفرد»، للكاتبة والفنان التشكيلي بوعبيد بوزيد، يتحدث فيه عن مسيرته ومراحل حياته الفنية، إضافة إلى الديوان الشعري «بداية ما لا ينتهي» للشاعر الراحل محمد الميموني، واحد من رواد القصيدة المغربية المعاصرة، ويستعرض كتاب «تطوان وباديتها» للكاتب بلال الداهية نبذة تاريخية عن بوادي تطوان وبني حزمار. أما عن دار الساقي فتعرض كتاب «مسرى الغرانيق في مدن العقيق»، للكاتبة أميمة الخميس، وينتقل الكتاب من بغداد إلى القدس ثم القيروان فالأندلس، حيث يسافر مزيد الحنفي من وسط جزيرة العرب ليجد نفسه بين ليلة وضحاها مكلفاً بمهمة خطيرة، إضافة إلى كتاب «الإرهاب كما نشرحه لأولادنا»، للكاتب الطاهر بن جلون، والذي يستعرض من خلاله تاريخ كلمة إرهاب والحقائق، ويقرأ كتاب «قراءات من القرآن»، للكاتب محمد أركون الموضوعات الأكثر حساسية حول النص المقدس.

وقدمت دار رياض الريس، مجموعة من الإصدارات الحديثة ومن بينها كتاب «مصر الأخرى» للكاتب العراقي فاضل الربيعي، عن مصر الأخرى التي وردت في التوراة، ويحلل أيضاً مجموعة نقوش نادرة آشورية ومسندية، ويسعى كتاب «لنتعلم كيف نتعلم»، للكاتب حبيب عبد الرب سروري، إلى الخوض في تعقيدات حضارتنا الجديدة، لاكتشاف مفاتيحها وإجلاء أهم معالمها.

وعرضت دار الآداب باقة من الإصدارات الجديدة ومن بينها: رواية «بنات حواء الثلاث»، للكاتبة أليف شافاك وترجمة محمد درويش، وتصف رواية «بيت حدد» للكاتب فادي غرام رحلة مشوقة داخل مصائر أبطال وجدوا في لحظة من اللحظات الرعب الأكبر ليكشفوا هشاشة العالم وعنفه.