شاعرات الخليج يتألقن شعراً في أمسية (نخبة النون)



تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2016 الشارقة (وام) نظم «منتدى شاعرات الإمارات» بمركز الشارقة للشعر الشعبي بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، أمسية شعرية خليجية بعنوان «نخبة النون»، شاركت فيها مجموعة من شاعرات الخليج بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك. بدأت الأمسية -التي استضافها نادي سيدات الشارقة- بكلمة ترحيبية من مقدمة الأمسية الشاعرة شيخة الجابري التي أكدت أهمية المرأة كشاعرة ومبدعة ودورها في نهضة وتطور المجتمع والتفاعل مع جميع الأحداث، ثم ألقت أبيات ترحيبية بشاعرات الخليج والحاضرات. بعدها قدمت الشاعرة القطرية مي الحبابي مجموعة قصائد، تلتها الشاعرة زينب البلوشي التي قدمت باقة من قصائدها الوطنية والاجتماعية والعاطفية، وقدمت الشاعرة بشرى الحضرمي من سلطنة عمان بعضاً من قصائدها الوجدانية والوطنية.. وألقت الشاعرة فتاة تهامة من الإمارات مجموعة من قصائدها.. ثم جاءت مشاركة الشاعرة بروق بدوية من المملكة العربية السعودية. وفي الختام كرمت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك الشاعرات المشاركات في الأمسية.