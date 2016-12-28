عدد جديد من فصلية «المسرح»

الشارقة (الاتحاد)

في العدد الجديد من فصلية المسرح (ديسمبر 2016)، التي تصدرها إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وبمناسبة نهاية السنة، يكتب رئيس التحرير أحمد بورحيمة عن الحراك الذي شهدته الساحة المسرحية العربية خلال الفترة الماضية، وخصوصاً في الشارقة.

في باب «رسالة» كتب حسين قهواجي عن «تحولات الموسيقى في المسرح التونسي 1909ـ 2000». وفي وقت يشهد نقصاً ملحوظاً في الدراسات المتعلقة بـالنصوص المسرحية، تخصص الفصلية ملفها لإضاءة واستعراض خصائص وتوجهات الكتابة المسرحية في السنوات الأخيرة. وفي باب «دراسات» ترجمت لمى عمار، الدراسة التي كتبها نيفيل باربور في نشرة مدرسة الدراسات الشرقية في جامعة لندن، تحت عنوان المسرح العربي في مصر، سنة 1935. وتناولت فاطمة الزهراء الصغير تجربة الفنانة المسرحية التونسية جليلة بكار من منظور علاقتها بالحاضر.

في باب «تجارب وشهادات» كتب بوسرحان الزيتوني عن مسار ومحطات المسرح المغربي منذ 1975، فيما كتب عبيدو باشا عن المشروع المسرحي للراحل فؤاد الشطي، وعن الشطي الذي كرس مسرحه لـ «القومية العربية» كتب فيصل القحطاني. وجاءت مساهمة عبد الرحمن بن زيدان في هذا الباب تحت عنوان « الطيب الصديقي صانع الفرجة المسرحية المغربية». وتحت عنوان «الطيب الصديقي: مسرح الإمتاع والمؤانسة» كتب لعزيز محمد، إضافة إلى أبواب عدة حافلة بالنصوص والمتابعات.