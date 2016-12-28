مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي ينطلق غداً

عصام أبو القاسم (الشارقة)

تنطلق مساء غد فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، وشهد مقر الأخيرة مؤتمراً صحفياً أمس للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، التي تجيء بمشاركة مفوضيات كشفية عدة. وقال عبد الله سعيد السويدي، نائب رئيس المفوضية، إن المهرجان الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يمثل مزجاً مبدعاً بين المسرح والعمل الكشفي.

وقالت مريم المعيني، منسقة المهرجان، إن المهرجان يترجم حرص الشارقة على تنشئة الأجيال الجديدة تنشئة مبدعة، أساسها حب الخير والتعاون والحق والأمانة والصدق وسواها من القيم التي يرتكز عليها العمل الكشفي ويجسدها الفن المسرحي في صور وأشكال دالة.

وتعاين العروض التي ستقدم لجنة تضم الدكتور محمد يوسف، ومجدي محفوظ، ويحيى البدري. وكان البرنامج التدريبي الخاص بالدورة السادسة من المهرجان انطلق بلقاء إعدادي يوم الخميس 23 ديسمبر وقدم خلاله المدير الفني للتظاهرة ،الرشيد أحمد عيسى لمحة تعريفية حول فلسفة المهرجان وأهدافه، وقال المدير الفني الرشيد عيسى، في المؤتمر الصحفي، إنهم عمدوا إلى إشراك ثلة من المخرجين المتميزين للمشاركة في البرنامج التدريبي، حيث أشرف ثلاثة منهم، وهم مهند كريم وأنس عبد الله وأحمد أبو عرادة، على ورشات في الأداء التمثيلي والإخراجي.