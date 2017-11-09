صواريخ إسرائيلية لقطر بـ 500 مليون دولار

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشفت مصادر رفيعة المستوى النقاب عن أن شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «رافال»، باعت مؤخراً صواريخ مضادة للدبابات إلى قطر، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، وأضافت المصادر في تصريحات لموقع «اليوم السابع»، أن الصواريخ من طراز «سافيك» المضاد للدبابات والمدرعات، حيث يبلغ مدى الصاروخ 30 كيلومتراً، ويحمل على الكتف، وأوضحت أنه تم إتمام الصفقة بعدما وصل ضباط إسرائيليون إلى الدوحة، لتدريب الجيش القطري على استخدام الصواريخ المزودة بقرون استشعار تتمكن من استهداف الهدف بدقة فائقة، وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت تقريراً، أكدت فيه على وجود تعاون كبير بين قطر وإسرائيل في مجال الصناعات العسكرية.

.. وتدريبات لمواجهة هجوم كيميائي!

الدوحة (مواقع إخبارية)

استمرت في قطر لليوم الثاني على التوالي فعاليات مؤتمر التهديدات غير التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط 2017. وتشرف على تنظيم المؤتمر اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، وضمن الفعاليات التي استغرقت ساعة كاملة تم تنفيذ تدريبات لمواجهة أي هجوم كيميائي طارئ، شاركت فيها وحدات الدفاع المدني وكذلك الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة والمؤسسات الصحية المختلفة في قطر.

وتمت محاكاة هجوم على شكل إلقاء قنابل دخان في مكان تواجدت فيه مجموعة من المتطوعين وبعد تنفيذ عملية الكشف والاستطلاع والتنسيق بين الجهات المختلفة تم تحديد المناطق الملوثة بالمواد الكيميائية وأخذ عينة من موقع الحادث لتحديد نوع المواد المستخدمة في الهجوم وسيارات الإسعاف بإجلاء الموجودين من مكان الحادث وتولى بعد ذلك فريق الدفاع الكيميائي بالقوات القطرية إزالة عواقب العملية المفترضة.