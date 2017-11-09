سيرة نجاحات المرأة عندما تتحول «من شغف إلى مهنة»

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، وعدد من عضوات المجلس، مساء الأمس الأول، ندوة بعنوان «من شغف إلى مهنة» استعرضت إنجازات ثلاث سيدات أعمال إماراتيات، وتجربتهنّ الناجحة على صعيد ريادة الأعمال.

واستضافت الورشة التي أدارتها الإعلامية دانا أبو خضر، كلّاً من الدكتورة اليازية خليفة، مؤسس دار الفلك للنشر والتوزيع، ومؤلفة كتب الأطفال سحر نجا، والسيدة نوال النعيمي، مؤسس مطعم بيبرفيغ، اللواتي تطرقن للحديث عن تجاربهنّ الشخصية على صعيد قيادة الأعمال.

واستهّلت الدكتورة اليازية حديثها بالإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الكتاب في تحريك المياه الراكدة لدى الإنسان وتحفيزه على مواصلة الإبداع، لافتة إلى أنها خاضت تجربة النشر بعد انضمامها للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الذي منحها التشجيع وفتح لها آفاقاً أكثر رحابة.

من جانبها، أشارت الكاتبة سحر نجا صاحبة الـ 31 مؤلفاً في مجال أدب الطفل،

مسألة تقبّل الآخر وانفتاح المؤلفات على الثقافات المختلفة، قولها: «من حسن الحظ أننا نعيش في دولة الإمارات التي تعتبر حاضنة للتنوّع الحضاري والثقافي، ومثالاً يحتذى به، نظراً لتعدد الجنسيات فيها، وهذا أمر ينعكس على نتاج الأديب».

واستعرضت نوال النعيمي تجربتها العملية وخوضها مضمار قيادة الأعمال عبر تأسيسها لمطعم حرصت على أن يكون ترجمة حسيّة لمعنى «صَدَفة» كانت قد حصلت عليها من إحدى رحلاتها لتكون- حسب وصفها- بمثابة المحفّز على الإبداع والابتعاد عن النمطية.