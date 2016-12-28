تمديد «الخيوط الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها» إلى 7 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن تمديد فترة إقامة معرض «الخيوط الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها» إلى 7 يناير 2017، وهي آخر فرصة لرؤية الأعمال الفنية الثلاثة الجديدة التي تم تنفيذها بتكليف حصري، بالإضافة إلى مجموعة الأعمال التاريخية لـ15 فناناً عالمياً، والتي تسلّط جميعها الضوء على علاقتنا اليومية مع عالم التكنولوجيا وما يصاحبها من حالات التوتر والقلق.

ومن بين الأعمال المعروضة، القطعة الفنية للفنان الصيني آي ويوي بعنوان «الحيوان الذي يبدو من الوهلة الأولى لاما ولكنه في الحقيقة الألباكا»، التي تلقي نظرة ساخرة على تفاعلنا مع وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يلفت كيني وونغ الأنظار من خلال عمله «غمزة ضوء» وهو عبارة عن مرايا متحركة تعكس الأضواء مباشرةً في أعين الناظرين إليها. أما الفنانة آدي واغنكت فتكشف من خلال قطعتها الفنية عن جانب من استخدامنا اليومي للتكنولوجيا الذي لا يمكننا ملاحظته عادةً، حيث تستعرض هذه القطعة الفنية الممتدة على طول خمسة أمتار حركة البيانات على شبكة الواي-فاي المحيطة عبر مصابيح وميضية.وقد نجح رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، التزاماً برؤيته الأكاديمية، في خلق حوار جديد مثمر حول موضوع المعرض عبر سلسلة من الفعاليات العامة شملت ورش عمل وحوارات ضمن برنامجه الذي استطاع أن يجذب جمهوراً عريضاً. وشهدت جلسة النقاش «فن الفضاء الخارجي في عصر المعلومات» التي أديرت باللغة العربية بحضور المعلق والكاتب البارز سلطان سعود القاسمي والفنان العراقي وفاء بلال، اللذين ناقشا الفن والتكنولوجيا في الأعمال الفنية المتواجدة في معرض «الخيوط الخفية»، في سياق مشروع بعثة دولة الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك بهدف سبر أغوار النزعة الإبداعية والفلسفية وراء الرغبة البشرية للسفر إلى الفضاء.