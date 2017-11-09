المعارضة القطرية تتهم أمن تميم بالاعتداء على الشاعر بن الذيب

القاهرة (مواقع إخبارية)

اتهمت المعارضة القطرية أمس جهاز الأمن بالاعتداء على الشاعر محمد بن الذيب العجمي، صاحب قصيدة هجاء حمد بن خليفة أمير قطر السابق. وكتب حساب «العرب مباشر» المهتم بنشر انتهاكات وفضائح النظام القطري، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ابن الذيب يرقد في العناية المركزة وتحت الحراسة المشددة..جريمة إنسانية لا تُغتفر للنظام الإرهابي».

وعلق المعارض القطري محمد الكواري على الأمر، في تغريدة قائلا «النظام القطري أصبح لا يعرف الكبير والصغير ولا يحترم أبناء القبائل في قطر..المجد لعزمي بشارة والقرضاوي وطز بالشعب». وعلق حساب باسم راشد الفزاري على واقعة الاعتداء على الشاعر القطري، قائلاً «كلاب عزمي لا تسمح لأي قطري شريف بأن يعبر عن شعوره تجاه سياسة تنظيم الحمدين ضد جيرانهم والاعتداء على ابن الذيب أكبر دليل على ذلك يا إخوان».

وقبل سنوات، صدر حكم في بن الذيب بالسجن 15 سنة بسبب قصيدة، انتقد فيها حمد بن خليفة أمير قطر السابق وتجاوزاته في حق البلاد والقطريين. وكتب عقب اندلاع الثورة التونسية قصيدته أسماها «كلنا تونس.. ثورة الياسمين»، موجهاً التحية للشعب التونسي على ثورته، ومتمنياً أن تصل رياح الثورة والربيع العربي إلى قطر، للتخلص من النظام الرجعي المتسلط، معدّدا في قصيدته تجاوزات أسرة «آل ثاني» وانتهاكاتها لحقوق الشعب، وبعد الاعتداء عليه أمس خلال محاولته الخروج من البلاد بعد إصدار قرار بمنعه من السفر، أعاد «اليوم السابع» نشر قصيدة بن الذيب، تحية له في محنته، مصحوبة بالدعوات الإنسانية بأن يُتم الله شفاءه.