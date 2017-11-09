صحيفة تركية تحذّر: قطر خطر على الأمن

أنقرة (وكالات)

نقلت صحيفة «هابر تورك» عن مصادر تركية قولها إن أنقرة تتابع عن كثب مدى التطورات المهمة التي طرأت في العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر، خوفاً على أمنها القومي، وأضافت أنّ قطر تسعى لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بأي ثمن، ما قد يدفعها لاتخاذ أمور تضر بمصالح تركيا، أو تكون مدخلاً لواشنطن لإرباك مصالح أنقرة وأمنها القومي. وأشارت إلى أن تركيا يجب أن تنظر بقلق لزيارات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للدوحة مؤخراً، ثم إجراء صفقة بيع مقاتلات إف-15 لقطر، وإنشاء مركز لاستهداف ممولي الإرهاب. وأضاف أنّ هذه التطورات تظهر أن الإدارة الأميركية، التي وقعت في خلاف مع تركيا، بدأت التوصّل لتفاهمات جديدة مع قطر، لافتة إلى أن واشنطن والدوحة أبرمتا صفقات في الماضي، مثل دعم الحرب السورية، وعليه فقد يخلق ذلك التحالف مشاكل غير مرغوبة لأنقرة عن طريق الدوحة. وختمت بالقول إنّه بعد أزمة الخليج يجب مراقبة موقف قطر الجديد تجاه الولايات المتحدة لدواعي الأمن القومي التركي.

جاء ذلك، في وقت قالت مصادر رئاسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه الأسبوع المقبل إلى قطر. وأضافت المصادر أن أردوغان سيزور الدوحة الأربعاء المقبل بعد زيارته لروسيا والكويت.