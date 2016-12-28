تجار البشر..أعداء الإنسانية!

تحقيق: آمنة الكتبي

تقف بصمت وتسير أحياناً بخطى متثاقلة داخل مركز الإيواء في أبوظبي.. تطالعني من بعيد وتهمس في أذن صديقتها، فتركضان وتختبئان خلف الجدار.. محاولات اختلاس أي نظرة دون أن انتبه.. اقتربت منها أكثر، فمدت يدها المرتجفة لتصافحني بخجل، وحركت شفتيها بابتسامة بريئة تخلو من التصنع أو المجاملة، لكن سرعان ما عادت لتبرز ملامح الحزن مجدداً، فهي لم تروِ لي بعد ما حدث معها، وكيف انتهى بها المطاف هنا، لكن نظراتها كانت كافية لتروي الكثير مما عايشته على أيدي لصوص الإنسانية، حتى تخلصت منهم بعد احتوائها في المركز، وأيضاً يبدو أن حالتها لا تختلف كثيراً عن بقية قصص صديقاتها معها، إلا في تفاصيل بشعة، أو ربما أكثر مرارة، مررن بها.

في وطنها الأم كانت «ع. م» تعيش فقراً مدقعاً، ارتأت جدتها العجوز، أن ترسلها لأسرة من جنسيتها، لتعيش معها، ولتقدم لها الرعاية والحياة الكريمة حتى يشتد عودها وتكبر وتتعلم وتعمل لتعيل أسرتها لاحقاً، كسائر أمنيات البشر، بتوفير مستقبل مشرق لفلذات أكبادها، لكن الأيام كانت تخبي لها فصولاً من قصص الرعب، بعد أن استغلت الأسرة -التي يفترض أن تأخذ بيدها لغدٍ أفضل- ضعفها وقلة حيلتها فمكرت بوعدها، وعمدت إلى إلغاء هويتها وتغيير بياناتها لتصبح ابنتهم في وثائق رسمية مزورة، ليتم الاتجار بها وتحويلها إلى سلعة في سوق لا يعرف الرحمة ولا الشفقة إلا المال القذر.

اليوم «ع. م» تبلغ من العمر 12 عاماً، هي لم تكن قبل مجيئها إلى المركز تلعب في الحي مع أقرانها من الأطفال، ولم تكن في كنف والديها يشتريان لها الألعاب وما لذا وطاب من الطعام، بل بين مجرمين يتناوبون على اغتصاب براءتها وكرامتها لتكون مع أخريات ضحية ما يعرف بسوق «الاتجار بالبشر»، الاسم الجديد للعبودية في القرن الحديث، حيث الذل والهوان وانعدام الإنسانية، ومن أسف فإن الكثيرين لم يستطيعوا الخلاص مثل الطفلة «ع. م» من خبث هؤلاء إلا بعد فوات الأوان، إذ تقدر المنظمات الدولية أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر يزيد على 27 مليون ضحية حول العالم، وهو رقم صادم لأنه تعدى ضحايا الحروب العالمية.

قد يتساءل البعض هنا، كيف يحصل هذا ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين؟ يجيب الخبراء، بأن تجارة العبودية التي كانت تمارس على مر الأزمان لا تزال مستمرة إلى اليوم، ولكن بصورة محدثة، في عصر ووسائل التواصل الاجتماعي، وسرد قصة الطفلة «ع. م» هي غيض من فيض ضمن تجارة بشعة تقدم الإنسان كسلعة يتم المتاجرة بها وتداولها لمن يرغب ببخس الأثمان، إذ يعتبر الاتجار بالبشر، بحسب الإحصاءات، ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد تجارتي المخدرات، والسلاح، والأدهى أن الإقبال عليها يتزايد من قبل المنظمات الإجرامية، باعتبار أن مخاطرها أقل.. أي بشر هم، يتساءل الخبير!!.