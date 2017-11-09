البواخر السياحية الضخمة تدخل بحيرة فينسيا

روما (د ب أ)
أعلنت الحكومة الإيطالية أنه سيتم السماح لسفن سياحية ضخمة بالعودة إلى بحيرة فينيسيا، لكن سيتم إبعادها عن ميدان «سان مارك»، مما يحد من خطر بيئي محتمل.
وتم اتخاذ القرار مساء الثلاثاء، بعد أكثر من خمس سنوات من النقاش. وكانت فكرة فرض قيود على السفن السياحية في فينسيا طرحت أولاً في أعقاب غرق السفينة، كوستا كونكورديا، قبالة سواحل توسكاني في يناير 2012.
|
|
وقال وزير النقل، جرازيانو ديلريو في بيان: «بعد أشهر عديدة من الدراسة والعمل الجاد جداً، وجدنا حلاً حقيقياً. من الممكن أن يتم تطوير الميناء للسماح بالسفن السياحية أن ترسو فيه، من دون تعريض تراث فينسيا للخطر».