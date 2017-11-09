أبوظبي تؤكد الجاهزية الكاملة لـ «مونديال الأندية»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية (الإمارات 2017- 2018)، التحضيرات الختامية ومسار العمل التنظيمي للبطولة التي ستقام خلال الفترة 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة سبعة فرق ابطال القارات من خلال ثمان مباريات على ملعبي مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وستاد هزاع بن زايد في العين.

وتقام البطولة بمشاركة الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي (الإمارات)، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، والفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وباتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، والوداد البيضاوي المغربي، بطل أفريقيا، في حين من المنتظر تحديد بطلي آسيا وأميركا الجنوبية نهاية نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس، وترأسه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة بحضور الأعضاء محمد إبراهيم المحمود وعارف حمد العواني ومحمد هزام الظاهري، كما حضر الاجتماع جون ليكرش المدير التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، وناصر الشحي مقرر الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع، وجهت اللجنة المحلية العليا بضرورة التنسيق مع اتحاد الكرة وكافة أندية الإمارات من أجل الوقوف خلف ممثل الوطن نادي الجزيرة الذي سيشارك في المونديال العالمي وسيمثل الدولة بلقائه الافتتاحي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مواجهات البطولة باستاد هزاع بن زايد، ودعت اللجنة الجميع لمساندة الجزيرة في المحفل العالمي ودعم طموحاته لتخطي الأدوار الأولى من البطولة وتمثيل كرة الإمارات بصورة مشرفة.