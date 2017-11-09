بنوك أميركية تحذر من «اللاعودة» بعد خروج بريطانيا

لندن (د ب أ)

حذرت العديد من البنوك الرئيسية في بورصة «وول ستريت» وزارة التجارة الأمريكية من أنها «ستصل إلى نقطة اللاعودة» فيما يتعلق بخطط نقل وظائف خارج لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت البنوك وشركات مالية كبرى أخرى تعمل في لندن، أمام اجتماع مغلق مع الملياردير ويلبور روس، إن وجود «حكومة غير مستقرة مع بطء التقدم فيما يتعلق بالتخطيط بعد خروج بريطانيا من التكتل» يمكن أن يجبرها على البدء في نقل آلاف الوظائف خارج لندن.

وذكرت أنباء صحفية أن مديرين تنفيذيين من بنوك مثل «جي بي مورجان تشايس» و«جولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» التقت بروس في لندن يوم الجمعة الماضي. وحذروه من أنه بدون اتفاق انتقالي، فهم يقتربون من «نقطة اللاعودة»، عندما يبدؤون في نقل وظائف، خارج لندن والعاصمة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019.

ونقل عن مصدر لم يكشف عنه قوله «كان هناك نقاش واسع بشأن الحاجة لتحقيق تقدم في محادثات خروج بريطانيا من التكتل وبعض المناقشات بشأن مختلف السيناريوهات السياسية» مضيفا أن البنوك رفضت التعليق بشأن الاجتماع.