شركات الأدوية تواجه الإنفلونزا بالذكاء الاصطناعي

حسونة الطيب (أبوظبي)

تعاونت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، مع بيرج الأميركية العاملة في مجال التقنية الحيوية، لتطوير لقاحات أكثر فعالية للتصدي لفيروسات الإنفلونزا مستعينة بالذكاء الاصطناعي. وتخطط سانوفي، مشاركة عينات من السوائل البشرية والبيانات، مع شركة بيرج في ولاية ماساشوستس الأميركية، التي ستقوم باستخدام قاعدتها التحليلية للوصول إلى الأسباب التي تفسر استفادة بعض الناس من لقاحات الإنفلونزا وعدم استفادة البعض الأخر.

وبرزت هذه الشراكة، في الوقت الذي اتجهت فيه شركات الأدوية بقوة لتبني الإمكانيات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف الدوائية والاستخدامات الجديدة للأدوية القائمة أو الحصول السريع على تراخيص الأدوية والموافقات.

وقالت نيفين ناراين، المدير التنفيذي لشركة بيرج الأميركية، في تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، إن المبادرة أول مشروع بهذا الحجم في إطار اللقاحات الذي يؤكد الإمكانيات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في محاربة الأمراض المعدية.

ويؤكد نائب مدير قسم البحث والتطوير في سانوفي جون شيفر، أن المبادرة تهدف لاستغلال تقنية بيرج للمساعدة في تفسير استجابات المناعة، في طريقة التناول الجديد للقاحات. ويقول: «نأمل في أن يساعدنا ذلك في إحراز التقدم المنشود فيما يتعلق بالجيل المقبل من لقاحات الإنفلونزا. وبدمج عينات سانوفي مع قاعدة بيانات بيرج الخاصة بالأنسجة والبيانات السريرية للمرضى، يمكن الوصول لقراءة جيدة لهذه العينات من مجموعات مختلفة، ومن ثم استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد التوقعات عن هذه المجموعات». ويُصاب سنوياً ما بين 10 إلى 20% من الأميركيين بفيروس الإنفلونزا، حيث يتسبب المرض ومضاعفاته في بقاء ما يزيد على 200 ألف مريض سنوياً حبيسي الأسرة البيضاء.