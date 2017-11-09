قمة «أبيك» تضع تحديات التجارة الدولية تحت المجهر

دانانغ (أ ف ب)

سيكون مستقبل التجارة الدولية تحت المجهر هذا الأسبوع في فيتنام، حيث سيخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة منطقة آسيا - المحيط الهادئ، في زيارة ستكون موضع ترقب شديد لمعرفة كيف يعتزم اعتماد شعاره «أميركا أولاً»، ضمن سياسة واشنطن تجاه العالم.

وسعى ترامب خلال جولة آسيوية إلى تشكيل جبهة موحدة ضد طموحات كوريا الشمالية النووية. إلا أنه أعرب بشكل مفتوح عن معارضته لما وصفها بالتجارة «غير العادلة» التي شكلت أساس حملته الانتخابية وأكسبته أصواتاً عبر وعوده بإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية لتصب في صالح أميركا.

ويتوقع محللون أن يحدد ملامح شعاره «أميركا أولاً» في مدينة دانانغ الفيتنامية، خلال حضوره «قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» التي ستضم 21 دولة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبعد وصوله بقليل، سيلقي خطاباً في قاعة مليئة بالمديرين التنفيذيين، في كلمة ستخضع إلى مراقبة دقيقة لمعرفة تفاصيل الكيفية التي ينوي من خلالها الانخراط في الاقتصاد العالمي.

وقال مستشاره للأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر، للصحافيين قبيل الجولة، إن ترامب يريد «ضمان عدم دعم الحكومات لصناعاتها بشكل غير عادل والتمييز ضد الأعمال التجارية الأجنبية أو تقييد الاستثمار الأجنبي».