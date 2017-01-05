منفيستو الاغتراب

إبراهيم الملا

يعود المخرج البريطاني العتيد كين لوتش مجدداً إلى تناول القصص الواقعية الجارحة، وبانتباه عميق لمنابع الألم الإنساني، مستخدما تكنيكاً خاصاً في التأسيس للانطباع الصادم، وتطويع الصورة لحساب القضية المطروحة في الفيلم بمشهدية داكنة رغم اللحظات المبهجة الأشبه بكوميديا منجذبة بعنف نحو مرثيات وأوجاع ومحن، معبّراً وبانحياز كامل عن صوت القاطنين في هامش الحياة، والشاغلين لمساحة متأرجحة بين القوانين الاجتماعية المتعسفة، وبين اليأس من إصلاح هذه القوانين.

بدا هذا الهاجس النقدي قوياً في فيلم «أنا، دانييل بليك» المعروض مؤخراً في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان دبي السينمائي الدولي، والحائز السعفة الذهبية بمهرجان «كان» الدولي في دورته الأخيرة، مستعيداً بذلك وهج الأعمال المؤثرة لكين لوتش في المهرجان ذاته، وحاصداً من خلالها حضوره الأبهى في ذاكرة السينما الأوربية والعالمية، ونذكر من هذه الأعمال، فيلم «الريح التي تهزّ سنابل الشعير» المتوّج بالسعفة الذهبية قبل عشر سنوات، وفيلم «أجندة خفيّة» الحائز جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان «كان» في العام 1990، وهناك فيلم «تمطر حجارة» في العام 1993 والذي كرر إنجاز الحصول على جائزة لجنة التحكيم، ويضاف إلى قائمة التتويج الفيلم المثير للجدل «أرض وحرية» الحائز جائزة «فيبريسكي» إحدى ألمع جوائز النقاد الدوليين.

دوائر الفوضى

يتناول فيلم «أنا، دانييل بليك» معاناة عامل نجارة في إحدى الشركات بمدينة نيوكاسل، حيث يتعرّض لأزمة قلبية حادّة وهو على مشارف الستين من عمره، ويسعى جاهداً للحصول على الإعانة الشهرية من الحكومة لعدم قدرته على العمل حسب التوصيات الطبية، يصطدم «دانييل بليك»، يقوم بدوره الممثل ديف جونز، بمجموعة من القوانين البيروقراطية المجحفة، ويبقى محصوراً في دائرة منهكة من الفوضى الإدارية لشركات عابرة للقارات وقادمة من أميركا خصوصاً، والتي باتت تتحكم في مصائر طبقة واسعة من العمال البريطانيين المهددين بالإفلاس والتشرّد بسبب جشع الشركة الأميركية، والتجاوزات الفادحة في منظومة قوانينها المتوحشة.