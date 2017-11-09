«إنفستكورب» يوسع محفظته العقارية في الولايات المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «إنفستكورب» أمس عن استحواذ ذراعه للاستثمار العقاري في الولايات المتحدة على عقارين مكتبيين وهما «229 ويست 36 ستريت» و«256 ويست 38 ستريت» في حي غارمنت بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، بقيمة إجمالية بلغت نحو 156 مليون دولار.

وقال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب: «يسرنا الإعلان عن استثمارنا في عقارات منطقة مانهاتن التي تعد من أشهر مناطق مدينة نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية نمونا الشاملة التي من أبرز دعائمها توسيع محفظتنا العقارية في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي استثماراتنا هناك أكثر من 2 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ونعتبر اليوم من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق العقارية الأميركية.

ونتطلع إلى مواصلة جهودنا لتحديد الفرص الاستثمارية المجزية في المدن الرئيسية بالولايات المتحدة والاستفادة منها بما يحقق أفضل قيمة ممكنة لمستثمرينا ومساهمينا».

ويتمتع العقاران المكتبيان اللذان استحوذ عليهما إنفستكورب بموقع استراتيجي في وسط منطقة مانهاتن، حيث يمكن الوصول منهما بسهولة إلى مراكز النقل الرئيسية في المدينة، كما أن موقعهما المثالي يتيح فرصة الاستفادة من التأثيرات الإيجابية لبرنامج تطوير الجانب الغربي من مانهاتن.

ويوفر العقاران مساحات مكتبية تبلغ نحو 267 ألف قدم مربعة، وهي مؤجرة بالكامل لقائمة متنوعة تضم أكثر من 20 مستأجراً بعقود إيجار طويلة الأجل.

ويلبي العقاران المعايير الاستثمارية للبنك، كتحقيق تدفقات نقدية قوية باستمرار والتمتع بسجل تشغيلي ناجح ومعدلات إشغال عالية.