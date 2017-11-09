«أرابتك القابضة» تتحول للربحية خلال الربع الثالث

دبي (الاتحاد)

تحولت شركة «أرابتك القابضة» للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من عام 2016، لتصل ربحية الشركة خلال الفترة نحو 10.24 مليون درهم، مقابل خسائر قيمتها 281.13 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، بحسب البيانات المالية المنشورة أمس على موقع سوق دبي المالي.

وأفادت البيانات أن إجمالي الإيرادات ارتفعت في تلك الفترة 5.6% إلى 2.099 مليار درهم، مقابل 1.98 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2016، فيما تراجعت مصاريف الشركة الإدارية والعمومية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 27.3% إلى 80.69 مليون درهم، مقابل 111.01 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016.

وعلى مستوى نتائج تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، فقد شهدت النتائج أيضاً تحولاً إيجابياً حيث بلغت أرباحها في تلك الفترة من العام الجاري 52.18 مليون درهم مقابل خسارة بـ523.92 مليون درهم بالفترة نفسها من 2016.

وكشفت «أرابتك» في وقت سابق عن تحولها للربحية، وتحقيق 40.8 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من عام 2016.

كانت الشركة قد مُنيت بخسائر سنوية في العام الماضي بنحو 3.512 مليار درهم، مقابل خسائر قدرها 2.778 مليار درهم في عام 2015.