1.5 مليار درهم أرباح «إعمار مولز»

دبي (الاتحاد)

حققت «إعمار مولز» 1.5 مليار درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 6% مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2016 والذي بلغ 1.42 مليار درهم. ووصل إجمالي إيرادات «إعمار مولز» خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة إلى 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 5% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 2.39 مليار درهم.

واستكملت «إعمار مولز» الاستحواذ على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في مجال الموضة في الشرق الأوسط، في 16 أغسطس 2017 في خطوة شكلت إنجازاً مهماً على صعيد استراتيجية النمو الرقمي التي تنتهجها. وفي أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على الشركة، حققت «نمشي» مبيعات بقيمة 196 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2017 بنمو نسبته 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016.

وحققت «إعمار مولز» خلال الربع الثالث من 2017 إيرادات بقيمة 876 مليون درهم بنمو نسبته 13% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2016، التي بلغت 774 مليون درهم، ويعود هذا النمو بشكل جزئي إلى ضم إيرادات «نمشي». أما صافي الأرباح خلال الربع الثالث من 2017 فوصل إلى 485 مليون درهم بنمو نسبته 11% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من 2016. ولدى «إعمار مولز» حالياً نحو 6 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وبلغ معدل الإشغال في أصول الشركة 95% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

واستقطبت الأصول التابعة لـ«إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس»، إضافة إلى مراكز التسوق الواقعة ضمن المجمعات السكنية أكثر من 95 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما واصل «دبي مول» في اجتذاب أعداد قياسية من الزوار مع استقباله 58 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مرسخاً بذلك مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار مولز» و«إعمار العقارية»: «تواصل ’إعمار مولز‘ نموها استناداً إلى عدد من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار والعملاء، وهو ما يتجسد في تطبيق العديد من التقنيات الحديثة التي تضمن قيمة أكبر للعملاء وتجار التجزئة على حد سواء، وتستثمر الشركة في المنصات الرقمية انطلاقاً من حرصها على توفير خيارات أكبر وأكثر تنوعاً ومن خلال قنوات متعددة».

وأضاف العبار: «نستمر في بذل كل جهد ممكن لتعزيز نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي عبر تطوير وجهات تجارية تواكب التطلعات المستقبلية للمدينة، وهو ما يتجسد في مشاريعنا الجديدة مثل منطقة التسوق التي يجري العمل على تطويرها حالياً ضمن مشروع ’خور دبي‘. وفي ضوء التغيرات المستمرة في توجهات المتسوقين، تبرز أهمية الاعتماد على الاستراتيجيات المبتكرة والتركيز على تأسيس وجهات ذات عمق اجتماعي وثقافي تناسب تطلعات سكان المدينة وزوارها، بما ينسجم مع خطة دبي 2021 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جعل دبي المدينة المفضلة للعيش والعمل والزيارة».

وفي خطوة تعزز محفظة مشاريعها في قطاع مراكز التسوق في دبي أعلنت «إعمار» عن إطلاق «دبي هيلز مول»، المنطقة التجارية العائلية الجديدة التي تقع في قلب مشروع «دبي هيلز استيت». ومن المقرر افتتاح المشروع الجديد أواخر العام 2019، محتضناً أكثر من مليوني قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، تشمل أكثر من 750 منفذاً تجارياً بما في ذلك متاجر الموضة والمطاعم والمقاهي وغيرها.

ويتم حالياً العمل على تطوير المنطقة التجارية الجديدة في «خور دبي» لتكون وجهة تسوق وترفيه فاخرة ترتبط مباشرة بـ«برج خور دبي» المرتقب. وفي الإطار ذاته، وصلت عمليات توسعة منطقة الأزياء في «دبي مول» إلى مراحلها الأخيرة، وستضيف مليون قدم مربعة إلى مساحة البناء وأكثر من 600 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير تحتضن منافذ لأكثر من 150 علامة تجارية عالمية إضافة إلى المطاعم والمقاهي والخيارات الترفيهية.