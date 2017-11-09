المنصوري: تطوير التأمين الصحي أصبح ضرورة ملحة اقتصادياً واجتماعياً

دبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن تطوير التأمين الصحي في المنطقة أصبح ضرورة ملحة من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، داعياً إلى الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمين الصحي بما يتلاءم مع المتغيرات والتطورات ويكفل ضبط العلاقة بين أطراف العلاقة ويضمن حقوقهم بما فيها حملة الوثائق.

وأكد معاليه في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر التأمين الصحي أمس، الذي عقد تحت شعار «الريادة في التحول من العلاج إلى الوقاية» على أهمية قيام الشركات بالعمل على توفير منتجات تأمينية ابتكارية ومزايا تنافسية وتقديم خدمات عالية الجودة لجذب المزيد من الأفراد والمجموعات إلى مظلة التأمين الصحي.

وشدد المنصوري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، على ضرورة العمل باستمرار لتطوير الكوادر الإدارية والفنية والتسويقية العاملة في هذا المجال وتنمية مهاراتها وقدراتها، وكذلك نشر الوعي باعتبار أن التأمين الصحي من ضروريات حياة الأفراد.

وأشار معاليه إلى أن قطاع الرعاية الصحية يمثل واحداً من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً على مستوى العالم، كما أنه يعد من أهم القطاعات في النظام الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن حكومات دول الخليج تضخ استثمارات كبيرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية إلى المعايير الدولية، وهو ما ساهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات المنظومة بأكملها.