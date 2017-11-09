سحب 284 سيارة «فورد» لاستبدال وحدة تحكم المصابيح

بسام عبد السميع(أبوظبي)

أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 284 سيارة من سيارات فورد كراون فيكتوريا وميركيري جراند ماركيز موديل 2003-2005 المصنعة في كندا، بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد في الدولة وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات فورد في أبوظبي.

وقالت الوزارة في تقرير أصدرته أمس « إن الاستدعاء يرجع إلى ضرورة استبدال وحدة تحكم المصابيح الأمامية، حيث قد تتسبب الوحدة في السيارات المشمولة بالاستدعاء في حدوث انشقاق في لحام الوصلات التي تربط المراحل الكهربائي بلوحة الدائرة الكهربائية، ما قد يؤدي إلى عدم إضاءة المصابيح الأمامية، ما يزيد من خطر الاصطدام ليلاً، كما قد تعمل المصابيح الأمامية بشكل متقطع أو متذبذب قبل فقدان كامل الإضاءة.

وأشارت إلى أن شركتي الطاير وبريميير ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات لإجراء عمليات الإصلاح اللازمة بشكل مجاني من دون تحميلهم أيه أعباء.