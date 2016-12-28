«الداخلية» تطلق وثيقة تأمين العمالة المنزلية المساعدة بأقساط سنوية تبدأ بـ 100 درهم

محمد الأمين (أبوظبي)

أطلقت وزارة الداخلية أمس وثيقة تأمين العمالة المنزلية المساعدة، التي تضمن حقوق المؤمّن تجاه فئة العمالة المنزلية المساعدة، تحت وسم «مبادرة الخير 2017»، بالتعاون مع «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، وتركز الوثيقة على تقديم خطة تأمين مبتكرة تغطي ثلاث حالات هي: المرض والهروب واللياقة البدنية، مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 100 درهم عن كل عامل، وتتحمل «أكسا» تكاليف عودة الهاربين ومن عاكستهم ظروفهم الصحية كما ستدفع «أكسا» 5000 لكل حالة وفاة ، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم للمتوفى مقابل تأمين على الحياة من المشغلين برسم 100 درهم مستقل عن المبلغ الأول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مقر الوزارة أمس مع «أكسا الهلال الأخضر» الشريك الاستراتيجي في المبادرة، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التأمين، وتهدف الوثيقة إلى دعم الأفراد وشركات القطاع الخاص لتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية وأداء أدوارهم في خدمة الوطن والإسهام في مسيرته التنموية، وانسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله ، بأن يكون شعار عام 2017 في دولة الإمارات «عام الخير» وفي إطار دعم الأفراد في الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم بصفتهم كفلاء في ما يتعلق بتوظيف المساعدين المنزليين حاملي تأشيرة الإقامة الصادرة بموجب القانون، وتصريح العمل ساري المفعول على النحو المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتطابق مع اشتراطاتها.

مبادرة إنسانية

وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، إن المبادرة هي مبادرة اجتماعية إنسانية لترسيخ العمل الإنساني، حيث أعدت «أكسا الهلال الأخضر» وثيقة تأمين للمساعدين المنزليين بتكلفة منخفضة، وكخدمة اختيارية للمواطن والمقيم برعاية وزارة الداخلية كشراكة اجتماعية فعالة بين القطاع العام والخاص لإسعاد المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قامت بدراسة طويلة بهدف توفير إقامة وعودة كريمة وفق أعلى المعايير بمقابل مادي منخفض.