سلطان النعيمي: 54 متهماً بقضايا بضائع مقلدة بعجمان بقيمة 85 مليون درهم

عجمان (الاتحاد)

شارك اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي نظمته جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومنظمة الإنتربول، وافتتحه معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية في فندق أرماني دبي، وسط مشاركة رفيعة المستوى لخبراء ومختصين من عدة دول على مستوى العالم.

وأكد أن شرطة عجمان أثبتت مكانتها في محاربة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال الضبطيات التي تمت خلال العام الجاري لعدد من قضايا بيع البضائع المقلدة في الإمارة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على 54 متهماً في قضايا ترويج وبيع بضائع مقلدة بلغت قيمتها نحو 85 مليون درهم.

وقال قائد عام شرطة عجمان، إن المشاركة في المؤتمر جاءت انطلاقا من أهمية الملكية الفكرية وحرصا على مكافحة الجرائم الماسة بها، ولاسيما المخاطر الجسيمة الناجمة عن انتشار البضائع المقلدة.

وعرض اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي خلال مشاركته في المؤتمر أهم الدول المصنعة والمصدرة للبضائع المقلدة في العالم وعلى رأسها الصين، حيث بلغت حجم التجارة العالمية في البضائع المقلدة 1.7 تريليون دولار منها 80 مليار دولار في الدول العربية.