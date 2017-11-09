البلوكي: أبناء الوطن أكبر جنسية ضمن موظفي «الاتحاد للطيران»

جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد محمد عبدالله البلوكي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية طيران الاتحاد خلال محاضرة في مجلس البطين بالأمس بعنوان « الاتحاد للطيران من أبوظبي للعالم»، أن برنامج «تطوير الكوادر الإماراتية الماهرة يتوافق مع خطط المسار السريع» الأساسية التي تقودها الإدارة العليا الاستراتيجية للشركة، وعلى رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن أبناء الوطن اليوم يمثلون الجنسية الأكبر عددا على مستوى موظفي الاتحاد للطيران، حيث بلغ عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الشركة أكثر من 3000 موظفة وموظف.
ولفت إلى أن شركة الاتحاد للطيران تأسست في يوليو 2003 بموجب مرسوم أميري، وبدأت رحلاتها التجارية في نوفمبر 2003، ومنذ ذلك الوقت تسير الاتحاد للطيران بخطواتٍ حثيثة نحو الأعالي لتصبح شركة الطيران الأسرع نمواً في تاريخ الطيران التجاري.
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وقال: باعتبارنا الناقل الرسمي للدولة، فإننا نسعى دائما لأن نعكس أصالة الضيافة والكرم العربي، وكذلك نسعى لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مهم يربط الشرق بالغرب، حيث إن الهدف يكمن في أن نكون شركة الطيران الرائدة، لنغيّر المفاهيم السائدة عن عالم الطيران وعالم الضيافة في الأجواء.
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وأضاف: أن العاصمة أبوظبي تعتبر الموقع الأكثر مركزية في العالم، حيث إن أكثر من 95% من سكان المناطق الحضرية يعيشون ضمن مسافة 15 ألف كيلومتر من أبوظبي، وتمثل الرابط للأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط مع الاقتصادات المتطورة في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة.